La grande menace de la gamme moyenne Android est en marche: voici l’iPhone SE 4

Les dernières rumeurs suggèrent que l’iPhone SE 4 sera l’un des plus grands concurrents de la gamme moyenne Android grâce à des fonctionnalités telles que le Face ID.

L’iPhone s’est toujours caractérisé par une gamme d’un seul modèle, ce qui a changé avec l’iPhone 5c. Après ce lancement, Apple a présenté l’iPhone SE, un téléphone plus petit que ce qui existait à l’époque, mais sans renoncer à avoir un iPhone. Actuellement, l’iPhone SE en est déjà à sa troisième génération et, selon les dernières rumeurs, la société prépare une quatrième génération qui nous surprendra.

La rumeur vient de l’utilisateur X @Unknown21, qui a déjà dévoilé des aspects tels que les spécifications possibles de la puce A17 Bionic des iPhone 15 Pro. Dans ce cas, il affirme que l’iPhone SE 4 aura un design similaire à celui de l’iPhone 14, ainsi que le Face ID, un port USB-C et le bouton d’action dont nous connaissons déjà certaines des fonctions possibles grâce au code interne du quatrième test iOS 17.

More about the SE 4 – planned features and design changes:

– Design based on iPhone 14

– Face ID

– USB-C

– Action button ????

– Only one rear camera

— Unknownz21 ???? (@URedditor) Aout 13, 2023