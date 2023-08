Finetwork lance sa propre télévision qui inclut le football.

ELIGE TV est la nouvelle télévision de Finetwork. Elle comprend des films, des séries et des chaînes régionales, nationales et internationales, mais elle intègre également toute la 2ème division espagnole.

ELIGE TV a deux versions : la standard et la premium.

L’opérateur Finetwork a lancé son propre service de télévision. Il s’agit de ELIGE TV, un ensemble de chaînes qui comprend toute la deuxième division espagnole et propose deux versions : la standard et la premium. De plus, vous pourrez y accéder depuis quatre appareils différents simultanément. Si vous êtes client de Finetwork, l’un des moins connus du grand public mais qui est toujours fidèle, nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur ELIGE TV.

Deux versions, mais les deux incluent tout le football

Le prix de la télévision est de 6,90€/mois ou 11,90€/mois. La variation dépend de la version que vous choisissez. La moins chère est la version standard, simplement appelée « ELIGE TV ». Elle comprend plus de 90 chaînes, sur lesquelles nous reviendrons plus tard, et toute la LaLiga Hypermotion, c’est-à-dire la 2ème division.

En revanche, vous pouvez opter pour ELIGE TV Premium, qui coûte 11,90€/mois et comprend tout ce qui précède, mais aussi les 2 chaînes de chasse et de pêche. Elles s’appellent Iberalia 100% Caza et Iberalia 100% Pesca. Aujourd’hui, il est difficile de trouver un service télévisé décent sur ce thème, ce qui explique la différence de prix entre les deux versions.

Un des points positifs des deux versions, que ce soit la moins chère ou la plus chère, est qu’elles n’incluent pas d’engagement. De plus, leur prix est toujours le même, quelle que soit la tarification que vous choisissez. Fondamentalement, vous devrez simplement ajouter un montant ou un autre en fonction du service que vous choisissez. Nous devons également mentionner que le premier mois est gratuit.

D’autre part, quels sont les chaînes incluses dans ELIGE TV ? Il s’agit d’une télévision généraliste qui propose un peu de tout. Son contenu phare est la deuxième division espagnole, qui peut être visionnée sur 3 chaînes différentes : LaLiga TV Hypermotion 1, 2 et 3, mais elle nous donne également accès à d’autres chaînes sportives, notamment celles des équipes de football espagnoles, comme le Sevilla FC, Betis TV, Real Madrid TV, Go&Go ou Servus TV.

Outre les chaînes sportives, nous devons mentionner les chaînes de séries, telles que COSMO, Film&Co, BOM CINE ou A3S. D’autre part, vous pourrez également profiter de la plupart des chaînes régionales, musicales ou internationales. Par exemple, vous pourrez regarder la diffusion de Aragon TV et les principales actualités étrangères depuis la BBC One ou France 24. Cela représente un grand avantage, car vous n’aurez pas besoin d’installer une application sur votre téléphone portable pour regarder la TNT.

Vous pouvez souscrire à ELIGE TV ici:

Souscrivez à ELIGE TV

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :