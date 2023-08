Le Google Pixel 8 confirme l’un de ses meilleures nouveautés dans une vidéo dévoilée

Une vidéo dévoilée du Google Pixel 8 Pro a révélé l’une des nouvelles fonctionnalités qui arriveront avec le nouveau couple de smartphones.

Le Google Pixel 8 Pro dans sa nouvelle couleur bleue

Petit à petit, la date de présentation des nouveaux Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro approche, et les fuites se multiplient de plus en plus fréquemment. Nous avons déjà pu voir une vidéo montrant l’une des nouvelles fonctionnalités intégrées dans les nouveaux modèles, et maintenant, un deuxième clip dévoilé a confirmé celle qui sera probablement l’une des meilleures nouveautés des Pixel 8.

Il s’agit d’une fonction d’effacement magique audio intégrée dans Google Photos, qui permettra aux propriétaires d’un Pixel 8 ou Pixel 8 Pro de supprimer les sons indésirables des vidéos.

Le Pixel 8 Pro se dévoile dans une nouvelle couleur bleue grâce à une vidéo dévoilée

La vidéo en question, d’une durée de 14 secondes, a été partagée sur Twitter par un utilisateur. On y voit le Pixel 8 Pro utilisé pour enregistrer une vidéo, puis pour l’éditer via Google Photos, en utilisant la nouvelle fonction « effacement magique audio » pour supprimer le bruit de fond. Grâce à la vidéo, on peut voir comment la fonction permet de réduire le bruit, le son des gens ou la musique.

La fonction est clairement inspirée du correcteur magique de Google Photos introduit avec les Google Pixel 6 il y a deux ans déjà, et qui utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour permettre à l’utilisateur de supprimer des objets indésirables des photographies.

Avant de conclure la vidéo, on peut également voir le Google Pixel 8 Pro dans une nouvelle couleur bleue, similaire à celle que nous avons déjà pu voir sur le Google Pixel 7a.

La vidéo ne révèle pas beaucoup plus de détails sur les nouveaux smartphones de Google, mais il est vrai qu’à ce stade, il reste très peu de choses à savoir sur eux. Leur présentation est prévue pour les premières semaines du mois d’octobre prochain.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :