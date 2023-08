Apple Watch X: Apple travaille sur une grande rénovation de sa montre

Apple travaille sur l’une des plus grandes rénovations de l’Apple Watch pour célébrer son dixième anniversaire.

L’Apple Watch X représenterait le plus grand changement jamais vu pour l’Apple Watch

L’année dernière, Apple a lancé l’Apple Watch Ultra comme son grand pari pour sa gamme de montres, dans le but de la relancer, car elle était restée en suspens depuis plusieurs générations. Cependant, à part cette sortie, nous n’avons pas vu de grandes nouveautés sur les modèles réguliers. Il semble que cela va continuer avec le lancement de l’Apple Watch Series 9 le mois prochain, car seule une nouvelle puce est attendue ainsi qu’une nouvelle couleur rose.

Mais tout cela semble avoir une raison d’être. Comme le souligne Mark Gurman dans le dernier numéro de sa newsletter Power On, la société à la pomme croquée préparerait une rénovation jamais vue auparavant sur l’Apple Watch: l’Apple Watch Series X. Un changement qui célébrerait le dixième anniversaire du produit et que nous verrions en 2024 ou 2025.

L’Apple Watch Series X représenterait un changement à la hauteur du passage de l’iPhone 7 à l’iPhone X.

Comme le souligne l’analyste de Bloomberg, la société à la pomme croquée prépare une rénovation de l’Apple Watch jamais vue jusqu’à présent, après des années de rénovations mineures. L’Apple Watch Series X envisage d’être un produit symbolisant le dixième anniversaire de la montre d’Apple, nous la verrions donc en 2024 ou 2025. L’une des grandes caractéristiques serait qu’elle serait plus fine que jamais.

Le système de bracelets changerait également, car le système actuel serait remplacé par un nouveau système magnétique qui aurait de nombreux avantages. Ce changement est voulu pour gagner plus d’espace pour les composants internes, comme la batterie, l’un des points les plus faibles de la montre. Cependant, les bracelets actuels ne seraient plus compatibles.

D’autres nouveautés que nous verrions dans cette Apple Watch X incluraient un écran microLED, une technologie qu’Apple envisage également de porter sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac, ou un capteur de mesure de la pression artérielle. Enfin, Gurman déclare également que depuis l’entreprise, la possibilité de changer le cycle de renouvellement de l’Apple Watch a été envisagée afin de ne pas le rendre annuel et ainsi pouvoir proposer plus de nouveautés.

Quoi qu’il en soit, ce que Mark Gurman propose a tout son sens. L’Apple Watch est l’un des produits les plus importants d’Apple et mérite une rénovation pour son dixième anniversaire, tout comme l’iPhone X en 2017. Dans ce cas, il faudra attendre encore 1 à 2 ans, mais cela en vaudra sûrement la peine.

