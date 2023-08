iPhone 15 et iPhone 15 Pro : quand sera annoncée l’événement de leur présentation

Apple est sur le point d’annoncer l’événement de présentation des iPhone 15 et nous vous dirons quand cela pourrait arriver.

Voici les dates possibles pour l’annonce de l’événement de présentation des iPhone 15

Les événements de présentation des nouveaux iPhone sont toujours vraiment excitants, mais… leur annonce, en guise de prélude, l’est encore plus. Et c’est qu’Apple nous a habitués à la même synchronisation depuis des années, où il annonce d’abord son événement une ou deux semaines à l’avance, puis le célèbre.

Bien que nous puissions nous faire une idée de quand seront présentés les iPhone 15 et 15 Pro, nous avons déjà plusieurs dates sur la table : les 12 ou 13 septembre. Si nous considérons ces dates comme certaines, nous pouvons plus ou moins imaginer quel jour la société de la pomme croquée annoncera officiellement son événement.

Quand pourraient être présentés les iPhone 15

Des médias importants tels que Bloomberg ou 9to5mac indiquent qu’Apple pourrait organiser l’événement de présentation des iPhone 15 et 15 Pro le 12 ou 13 septembre prochain. Quelque chose que nous pouvions imaginer étant donné qu’ils sont généralement présentés cette semaine-là depuis de nombreuses années.

Depuis la présentation de l’iPhone 5, Apple annonce ses événements environ deux semaines à l’avance, une semaine au plus tard depuis que ses événements sont préenregistrés. Cela indique qu’il y a un laps de temps de 7 à 12 jours entre l’annonce et la célébration de l’événement.

Le précédent le plus proche est celui de 2022, où Apple a annoncé l’événement de présentation des iPhone 14 et 14 Pro deux semaines avant que l’événement ne se déroule. Cependant, en 2021, Apple a annoncé l’événement de présentation des iPhone 13 et 13 Pro une seule semaine à l’avance.

Quand pourrait être annoncé l’événement des iPhone 15

Ainsi, si nous prenons en compte toutes les informations précédemment citées, l’entreprise basée à Cupertino pourrait annoncer l’événement lors duquel elle présentera ses nouveaux iPhone entre le 29 août et le 5 septembre. Mais si nous tenons compte de la semaine du Labour Day aux États-Unis, il ne nous reste que quatre dates possibles :

Mardi, 29 août

Mercredi, 30 août

Jeudi, 31 août

Mardi, 5 septembre

Apple a annoncé quatre fois le mardi, une fois le mercredi et cinq fois le jeudi. Le mercredi est moins probable et le jeudi est le plus probable. Cependant, le mardi a été le jour une fois de moins que le jeudi, et il y a deux mardis parmi nos dates possibles d’annonce de l’événement.

Quoi qu’il en soit, bien qu’Apple suive des délais très précis au fil des ans, elle peut toujours les changer, bien que ce ne soit pas habituel. Ce que nous savons avec certitude, c’est que la Keynote serait déjà enregistrée dans l’Apple Park, donc septembre sera à nouveau le mois où Apple présentera ses nouveaux iPhone.

