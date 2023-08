Utiliser Android Auto sans câbles est possible avec ce petit appareil

Si votre voiture est équipée d’Android Auto, vous n’aurez plus besoin d’utiliser un câble pour l’utiliser correctement.

Avec cet appareil, nous faisons un pas de plus vers une vie sans câbles dans notre technologie mobile.

En avez-vous marre de devoir brancher votre téléphone mobile sur l’USB de la voiture à chaque fois que vous montez dedans ? Avoir le nouveau Android Auto 10 dans votre voiture est merveilleux pour pouvoir utiliser facilement et efficacement les applications adaptées aux véhicules à moteur. Cependant, cela nous oblige à utiliser un câble pour le rendre possible, jusqu’à aujourd’hui.

Je vais vous recommander l’un des meilleurs achats que j’ai faits ces derniers temps. Il s’agit d’un petit gadget que vous branchez sur l’USB de votre voiture et vous pourrez diffuser sans fil tout le contenu de votre téléphone mobile, utilisant ainsi Android Auto complet, sans ralentissements ni aucun câble entre votre voiture et votre smartphone.

Adaptateur CarPlay sans fil

Éliminez les câbles de votre vie au volant pour environ 50 euros

Bien que nous parlions d’un adaptateur pour Android Auto, il existe également des modèles qui fonctionnent exclusivement avec Apple Car. Il en existe même pour les deux systèmes en même temps, moyennant un coût plus élevé, bien sûr. Il est important de souligner que cet adaptateur ne fonctionne qu’avec les appareils Android 12 et les versions ultérieures, n’étant pas compatible avec les téléphones Xiaomi et HUAWEI.

Cet adaptateur utilise la technologie Bluetooth 5.0, ce qui garantit une connexion rapide et stable. En seulement 5 à 10 secondes, l’appareil se synchronise avec votre téléphone Android, évitant ainsi de longues attentes pour le connecter. De plus, le réseau WiFi 5 GHz fournit une connexion plus solide et une réponse plus fluide par rapport aux anciennes versions de 2,4 GHz.

Avec CarPlay sans fil, vous pouvez utiliser Google Maps avec son nouveau design pour obtenir des instructions précises, écouter de la musique de manière pratique, passer et recevoir des appels téléphoniques confortablement et recevoir des messages sans distractions dangereuses.

L’adaptateur est une petite boîte avec un câble USB-C qui se branche sur le port USB de la voiture. Heureusement, un adaptateur USB-A vers USB-C est inclus. Vous pouvez le laisser branché en permanence lorsque la voiture est éteinte.

Si vous pensez que la transmission de tout le contenu et la fluidité seront mauvaises, ce n’est pas du tout le cas. Cela fonctionne aussi bien que si votre smartphone était connecté par câble, c’est confirmé. Le seul inconvénient est, cela dépend de la voiture que vous avez, d’avoir l’adaptateur branché et au milieu de la voiture. Certains véhicules ont une prise USB dans la boîte à gants ou le coffre, de véritables privilégiés.

Cet adaptateur est compatible avec la grande majorité des voitures, environ 500 modèles actuels, donc je ne pense pas que vous rencontrerez de problèmes avec lui. Si vous avez des doutes, vous pouvez consulter la liste complète des véhicules compatibles offerte par Google pour Android Auto.

Adaptateur CarPlay sans fil

Aujourd’hui, il y a une remise de 30%, ce qui porte son prix final à environ 49 euros, un prix incroyable si l’on considère que ce modèle coûtait encore récemment 79,99 euros. C’est une excellente opportunité de vous débarrasser du câble que vous utilisiez pour Android Auto une fois pour toutes. Cependant, si vous avez une faible batterie, vous devrez toujours l’utiliser de la même manière.

