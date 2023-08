Ta nouvelle application de fonds d’écran préférée est là : des centaines d’images générées par l’IA totalement gratuites.

Si vous recherchez des fonds d’écran originaux, cette application vous permet de trouver des centaines d’images générées par IA qui peuvent être téléchargées gratuitement.

One4Wall est une application géniale de fonds d’écran créés avec l’intelligence artificielle

Les outils de génération d’images par intelligence artificielle peuvent être utilisés à de nombreuses fins, y compris la personnalisation de nos appareils. Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises d’applications d’IA qui permettent de générer des fonds d’écran de grande qualité. Aujourd’hui, nous allons parler de l’une des meilleures applications de ce type que nous avons vues depuis longtemps.

Elle s’appelle One4Wall et c’est l’un des outils d’IA les plus complets que l’on puisse trouver sur Android. Elle dispose d’un vaste catalogue de fonds d’écran générés par des outils d’intelligence artificielle, disponibles en téléchargement gratuit et en haute résolution.

Des centaines de fonds d’écran de grande qualité générés par IA

La première chose qui attire l’attention dès l’installation de One4Wall est son design. L’application dispose d’une interface moderne, où l’attention portée aux détails est évidente dès le premier instant.

Sur l’écran d’accueil de l’application, nous verrons une série de fonds d’écran en vedette sous forme de carrousel en haut, et si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons voir une barre de catégories qui nous permet d’explorer les différents catalogues de fonds d’écran disponibles.

De plus, en bas de l’application, on trouve une barre d’outils avec plusieurs raccourcis, qui permettent de voir le catalogue de fonds d’écran pour les utilisateurs « Plus » enregistrés, d’accéder à une section avec les fonds d’écran payants ou de voir les images enregistrées en tant que favoris.

Lorsque nous aurons choisi l’image que nous souhaitons utiliser comme fond d’écran, il suffit de la toucher et nous serons dirigés vers un écran où nous pourrons voir des informations sur la photo, y compris son nom, sa résolution ou sa taille.

À partir de là, on peut également enregistrer l’image en tant que favori, extraire les couleurs de l’arrière-plan, télécharger l’image ou l’éditer avant de la configurer comme fond d’écran.

Bien que l’application puisse être téléchargée gratuitement, et que la grande majorité des fonds d’écran soient disponibles gratuitement, si vous souhaitez débloquer tous les fonds d’écran, il faudra payer 2,49 euros pour débloquer chaque catégorie payante ou payer 14,99 euros pour débloquer les fonds d’écran Premium. Il y a aussi l’option d’accéder à toute la collection de fonds d’écran Plus, Pro et 8K moyennant un paiement de 49,99 euros.

Télécharger sur Google Play | One4Wall

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :