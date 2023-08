Les spécifications de l’Ultra M3 inclueraient apparemment une augmentation significative du nombre de cœurs CPU, jusqu’à 80 cœurs pour le GPU.

De plus en plus de détails sur ce à quoi s’attendre de la gamme de puces M3 continuent d’émerger. Nous prévoyons que les premiers Mac M3 arriveront sur le marché en octobre, et maintenant Bloomberg a plus de détails sur ce à quoi s’attendre de la puce haut de gamme M3 Ultra qui sortira en 2024.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg rapporte que le M3 Ultra offrira une augmentation majeure des cœurs CPU, associée à une augmentation plus modeste des cœurs GPU. Voici les spécifications rapportées du M3 Ultra, selon Gurman :

Caractéristiques de base de M3 Ultra : CPU 32 cœurs avec 24 cœurs de performance et 8 cœurs d’efficacité, GPU 64 cœurs Configuration de base de M2 Ultra : CPU 24 cœurs avec 16 cœurs de performance et 8 cœurs d’efficacité, GPU 60 cœurs

: CPU 32 cœurs avec 24 cœurs de performance et 8 cœurs d’efficacité, GPU 64 cœurs Caractéristiques haut de gamme de M3 Ultra : CPU 32 cœurs avec 24 cœurs de performance et 8 cœurs d’efficacité, GPU 80 cœurs Caractéristiques haut de gamme de M2 Ultra : CPU 24 cœurs avec 16 cœurs de performance et 8 cœurs d’efficacité, GPU 76 cœurs

CPU 32 cœurs avec 24 cœurs de performance et 8 cœurs d’efficacité, GPU 80 cœurs

Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’une augmentation majeure des cœurs CPU pour le M3 Ultra par rapport au M2 Ultra, tandis que l’augmentation des cœurs GPU est moins impressionnante. Ce qui est particulièrement notable à propos de l’augmentation des cœurs CPU, cependant, c’est que l’augmentation semble se faire sous la forme de cœurs de performance supplémentaires plutôt que de cœurs d’efficacité supplémentaires.

Pour rappel, les puces Apple Silicon comme les puces de la série M sur les Mac sont conçues pour gérer intelligemment les performances entre les cœurs d’efficacité et les cœurs de performance. La grande majorité du temps, les tâches macOS peuvent être gérées par les cœurs d’efficacité, mais lorsque vous sollicitez réellement votre machine, les cœurs de performance interviennent pour vous donner un coup de pouce supplémentaire.

Les premiers Mac M3 sont attendus en octobre, notamment un nouveau MacBook Air 13 pouces, un MacBook Pro 13 pouces avec Touch Bar et un nouvel iMac 24 pouces. Les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec les puces M3 Pro et M3 Max devraient arriver en premier en 2024, suivis de nouvelles versions du Mac Pro et du Mac Studio avec le M3 Ultra.

Fait intéressant, la newsletter de Gurman note que le M3 Ultra ne viendra que sur le Mac Studio et le Mac Pro « si Apple continue de les fabriquer ».

Gurman réitère également que la gamme M3 pourrait inclure des changements au niveau de la quantité de mémoire. Les modèles de MacBook Pro testés en interne par Apple disposent de 36 Go et 48 Go de RAM, aucune de ces options n’étant offerte actuellement pour le MacBook Pro M2 (16 Go, 32 Go, 64 Go et 96 Go).

