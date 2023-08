Vous allez l’adorer: cette smart TV haut de gamme de Samsung est spectaculaire, quel que soit l’angle sous lequel vous la regardez.

La télé la plus recommandée avec un prix très ajusté pour la qualité qu’elle renferme.

Cette télévision haut de gamme est généralement fortement remisée et aujourd’hui, c’est ma recommandation.

Vous cherchez à renouveler votre vieux téléviseur et vous ne savez pas par où commencer ? Je vais vous faire gagner de nombreuses heures de recherche et de comparaisons laborieuses entre les modèles. Si vous achetez ce modèle de Samsung, il ne vous décevra pas du tout et vous m’en serez reconnaissant. Il s’agit du smart TV Samsung Q80C de 65 pouces que vous pouvez acheter sur Amazon ou à MediaMarkt à des prix similaires.

C’est un téléviseur à couper le souffle, conçu pour durer de nombreuses années et pour que vos soirées cinéma à la maison passent à un niveau supérieur. Vous profiterez de votre abonnement à des services comme Amazon Prime Video ou Disney+ comme jamais auparavant, avec une qualité d’image et de son digne du haut de gamme. Achetez-le avant qu’il ne soit épuisé à bon prix.

Samsung TV Q80C (65″)

Achetez un téléviseur haut de gamme Samsung avec une grande remise

La technologie Direct Full Array se présente comme le cœur de l’expérience visuelle du Samsung Q80C. Avec un rétroéclairage méticuleusement ajusté, cette technologie met en valeur chaque scène, insufflant luminosité, contraste et profondeur dans chaque détail. Les couleurs vives et les noirs profonds se combinent pour vous plonger dans une expérience visuelle époustouflante, donnant vie à chaque moment sur votre écran.

Le processeur Neural 4K avec IA élève la qualité de l’image à un autre niveau. Indépendamment de la résolution d’origine, l’intelligence artificielle analyse et améliore scène par scène, vous offrant des images en qualité 4K. Avec son arsenal de 20 réseaux neuronaux, chaque détail et nuance sont révélés avec clarté, vous transportant directement au cœur de l’action.

Préparez-vous pour une immersion totale avec le Real Depth Enhancer. Cette caractéristique unique améliore le contraste et la profondeur de chaque scène, créant une sensation de tridimensionnalité qui vous enveloppera dans l’action. Vous vous sentirez comme si vous faisiez partie du film, vous plongeant dans chaque moment et vivant le divertissement d’une toute nouvelle manière.

Le Q80C offre non seulement une expérience visuelle exceptionnelle, mais aussi un son de qualité cinématographique. Avec une puissance totale de 40W RMS et le Dolby Atmos, l’audio multidimensionnel vous entoure de tous les angles, remplissant votre salon d’une atmosphère enveloppante. Avec six haut-parleurs multidirectionnels, dont deux dédiés aux basses, vous pourrez profiter d’un son riche et puissant qui complète parfaitement la qualité visuelle.

La Samsung Smart TV Q80C offre une large gamme d’options de connectivité, allant du WiFi 5 au Bluetooth 5.2. Avec 4 ports HDMI, 2 ports USB et d’autres options d’entrée/sortie, vous disposerez de toutes les connexions dont vous avez besoin. De plus, le système d’exploitation Tizen 7.0 de Samsung et la compatibilité avec les assistants virtuels tels qu’Alexa, Bixby et Google Assistant vous offrent un contrôle facile de votre expérience de divertissement.

Profitez de ces bons prix sur Amazon et MediaMarkt, car sur le site officiel de Samsung, son prix reste autour de 2199 euros, un prix relativement élevé, mais qui reflète la qualité de son écran et du système audio intégré. C’est une télévision conçue pour durer et vous permettre de profiter pleinement de vos soirées cinéma, de séries ou même de jeux de dernière génération.

