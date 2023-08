Critique du Xiaomi Mijia Air Purifier 4 Pro H

Dans une ère où la santé et le bien-être sont privilégiés, l’importance de l’air intérieur propre et frais ne peut être sous-estimée. Le Mijia Air Purifier 4Pro H s’est imposé comme une force pionnière dans le domaine de la purification de l’air, redéfinissant nos attentes et fixant de nouvelles normes en matière d’excellence accessible. Avec une étiquette de prix remarquablement abordable de 299 $US, cet appareil avancé introduit un affichage numérique innovant du formaldéhyde, une fonctionnalité rarement trouvée dans les produits de sa gamme de prix. Plongeons dans les caractéristiques et capacités remarquables qui font du Mijia Air Purifier 4Pro H un véritable changement de jeu dans le domaine de la purification de l’air intérieur.

Comme d’autres produits intelligents Xiaomi, le Mijia Air Purifier 4 Pro H peut se connecter à Google Home et Amazon Alexa. C’est l’un des purificateurs d’air les plus innovants sur le marché. Il dispose de nombreuses fonctionnalités avancées, mais ce n’est pas tout.

Le Mijia Air Purifier Pro H nettoiera l’air de n’importe quelle pièce de votre choix avec son prix économique. De plus, il est très économique à utiliser et ses filtres sont trop bon marché pour sa taille et sa capacité de filtration.

Revue du Mijia Air Purifier 4 Pro H

Le Mijia Air Purifier 4 Pro H a été lancé l’année dernière et dans l’ensemble, c’est un très bon produit à acheter. Nous recommandons vivement d’en obtenir un pour les grandes pièces et les espaces de vie. Si vous voulez vérifier d’autres purificateurs d’air de Xiaomi, consultez notre précédente revue sur le Mijia Air Purifier Pro 4 Pro.

Premières impressions

Il déplace tellement plus d’air et peut nettoyer des pièces plus grandes sans consommer plus d’énergie que les modèles précédents. Le Pro H est légèrement plus grand que les autres modèles avec ses dimensions de 31x31x73.8cm. Il est simplement énorme, et ce que beaucoup ne réalisent pas, c’est que les purificateurs d’air de Xiaomi sont en réalité des purificateurs d’air inversés.

Ce sont les mêmes moteurs que l’on trouve à l’intérieur des purificateurs d’air haut de gamme fabriqués par Daikin, LG, Samsung, ou Panasonic. La seule différence, c’est qu’ils les commercialisent comme des purificateurs d’air à inversion, mais Xiaomi ne fait tout simplement pas la même chose.

Affichage

Si vous voulez utiliser le Mijia Air Purifier Pro H manuellement, vous pouvez le faire via l’application, mais avant cela, il y a des modes sommeil, basse vitesse, vitesse moyenne, vitesse élevée et automatique disponibles. Avec l’affichage à écran tactile OLED, vous pouvez suivre la température et l’humidité, et vous pouvez également allumer et éteindre le Mijia Air Purifier Pro H. Il y a aussi un indicateur LED sur l’affichage qui vous permet de voir la qualité de l’air. Les couleurs sont affichées en fonction de la valeur PM2.5. Ce sont les suivantes :

Vert : 0-75 µg/m3

Orange : 76-150 µg/m3

Rouge : 150 µg/m3

Installation

Ouvrez le compartiment du filtre en appuyant sur la boucle, et assurez-vous que le filtre est installé correctement. Retirez le cordon d’alimentation et refermez le compartiment du filtre. Ensuite, connectez le cordon d’alimentation au connecteur du Mijia Air Purifier Pro H, puis branchez-le sur une prise, et il est presque prêt à être utilisé.

Filtre

Le Mijia Air Purifier 4 Pro H dispose d’une conception de filtration entièrement nouvelle qui est beaucoup plus grande que les filtres cylindriques précédents. C’est un filtre de grade Hepa H13, ce qui indique qu’il peut piéger jusqu’à 99,97 % des particules aussi petites que 0,3 micron. Le Mijia Air Purifier 4 Pro H dispose également de granulés de charbon actif améliorés que Xiaomi affirme être plus efficaces que la version précédente du filtre trouvée dans le dernier modèle Pro. Il a également une durée de vie allant jusqu’à 14 mois.

Application Mi Home

Comme d’autres produits intelligents Xiaomi, le Mijia Air Purifier 4 Pro H dispose de capacités Wi-Fi ainsi que d’un contrôle via l’application Mi Home. Vous pouvez télécharger l’application Mi Home sur Google Play Store ou Apple Store. Vous pouvez automatiser certaines fonctions via l’application pour vous assurer qu’elles répondent à vos besoins et à votre mode de vie si vous ne faites pas entièrement confiance au capteur laser.

Caractéristiques techniques

Le Mijia Air Purifier 4 Pro H dispose de dizaines de fonctionnalités puissantes. Afin de les expliquer plus en détail, nous les avons énumérées ci-dessous. Consultez dès maintenant l’article et découvrez ses spécifications techniques.

Modèle : AC-M7-SC

Matériau : ABS

Fréquence nominale : 50/60 Hz

Tension nominale : 100-240V

Puissance : 70W

Surface d’application : 42-72m2

CADR des particules : 600m2/h

Poids du produit : 9,60 kg

Dimensions du produit : 31x31x73.8cm/12,2×12,2×29,1 pouces

Vaut-il la peine d’acheter le Mijia Air Purifier 4 Pro H ?

Avec son nouveau système de filtration et son prix abordable, le Mijia Air Purifier 4 Pro H serait un choix parfait pour votre maison si vous avez affaire à une mauvaise odeur. Son design minimaliste et sa facilité d’utilisation en font un achat judicieux. Vous pouvez l’acheter sur Aliexpress et vérifier sur Mi Store.

Fondamentalement, le Mijia Air Purifier 4Pro H incarne le dévouement de Mijia à l’innovation et sa mission de rendre l’air propre accessible à tous. En offrant une impressionnante gamme de fonctionnalités à un prix abordable, l’appareil permet aux individus et aux familles de prendre le contrôle de leur qualité de l’air intérieur. Il témoigne de l’engagement de la marque envers le bien-être, la santé et l’avancement de la technologie de purification de l’air.

Dans un monde où la qualité de l’air que nous respirons a un impact direct sur notre santé globale, le Mijia Air Purifier 4Pro H est un symbole de progrès. Il nous rappelle que les avancées technologiques peuvent améliorer nos espaces de vie et contribuer à une vie plus saine et plus heureuse. Avec ses fonctionnalités innovantes, son système de purification robuste et son design convivial, le Mijia Air Purifier 4Pro H est vraiment un souffle d’air frais à tous les niveaux.

