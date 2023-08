Ce nouveau béton a changé les règles du jeu : il permet de stocker de l’énergie comme une batterie géante.

Le stockage de l’énergie reste problématique à bien des égards.

Ces constructions pourraient représenter une révolution majeure

Imaginez un instant un bâtiment capable de stocker de l’énergie sans problème. Imaginez maintenant qu’il ait été construit avec un ciment résistant sans compromettre sa force. Eh bien, récemment, des chercheurs de l’Université de technologie de Chalmers, en Suède, ont réussi à stocker de l’énergie dans le ciment, agissant comme une gigantesque batterie. L’idée d’utiliser de nouveaux matériaux pour des produits que nous connaissons depuis longtemps n’est pas nouvelle, comme c’est le cas des ordinateurs à base de champignons ou d’autres produits vraiment curieux.

Cependant, cette fois-ci, il s’agit d’un matériau que nous connaissons déjà, mais avec des propriétés que nous connaissons déjà très bien. De cette façon, il ne s’agit pas de graphène dans les batteries, mais plutôt de donner une nouvelle application à un produit qui est en plus très largement utilisé.

En France, par exemple, le ciment est le matériau le plus utilisé pour la construction, en mélangeant sable ou pierre avec du béton pour le réussir, ce qui constitue une véritable révolution dans la manière de construire.

Voici comment fonctionne le béton qui stocke de l’énergie

Inceptive Mind a montré comment les chercheurs ont réussi à transformer le béton en un réservoir d’énergie, ce qui pourrait signifier qu’à l’avenir, les grands bâtiments dans lesquels nous vivons pourraient devenir d’énormes zones de stockage d’énergie fonctionnant comme de gigantesques batteries. Selon l’une des chercheuses :

Notre intention est que, dans le futur, cette technologie permette la construction de bâtiments en béton fonctionnels. Étant donné que toute surface en béton pourrait avoir une couche de ces électrodes, nous parlons d’énormes quantités de ce type de matériau – Emma Zhang.

Le concept élaboré par l’Université de Chalmers modifie légèrement les matériaux de fabrication. Il ajoute de petites quantités de fibres de carbone pour augmenter la conductivité. De plus, il ajoute des métaux tels que le fer ou le nickel pour les cathodes, de sorte qu’il commence à fonctionner comme une batterie telle que nous la connaissons. Cette idée permet de créer un système rechargeable, mais on ne sait toujours pas dans quelle mesure on pourra exploiter la capacité de ce nouvel élément. Pour l’instant, il a une densité de 7 Wh par mètre carré.

Ce type de produit pourrait servir à :

Éclairer des LED et même alimenter le portail lui-même en énergie.

Fournir une connexion Internet dans les zones les plus reculées. Il s’agirait à l’origine de la 4G, mais qui sait si à l’avenir on pourrait également apporter la 5G .

. Faire équipe avec des cellules de panneaux solaires pour augmenter la capacité d’approvisionnement en énergie.

Malheureusement, le projet en est encore à un stade très précoce. Bien qu’ils aient réussi à remplir leur mission avec succès, ils ne l’ont fait jusqu’à présent que sur une très petite échelle. Qu’est-ce que cela indique ? Que le potentiel de ce type de produit est énorme, mais qu’il pourrait également être peu utile s’il s’avère finalement ne pas être aussi utile qu’on pourrait l’espérer. Cela arrive avec de nombreux projets qui ont un énorme potentiel mais qui finissent par ne pas avoir l’application attendue par les chercheurs et sont donc abandonnés malgré de grandes promesses initiales. Au fil des années, nous connaîtrons l’issue de cette histoire.

