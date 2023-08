Vous avez 3 mois gratuits de ce service d’Amazon avec cette unique condition

Audible est devenu le service de livres audio leader à l’échelle mondiale en quelques mois seulement.

Le service de livres audio le plus réussi peut être le vôtre gratuitement pendant 90 jours.

Malgré le fait que nous sachions qu’il existe parce qu’il a été annoncé maintes et maintes fois, le service Audible offre 3 mois d’essai gratuit, ce que peu de gens savaient. Le service de livres audio leader dans le monde entier peut être le vôtre pour les 90 prochains jours gratuitement. Cependant, il y a une condition à remplir.

Eh bien oui, mes amis, comme cela se produit parfois avec les offres d’Amazon, cette fois-ci, il faut être abonné à Amazon Prime pour pouvoir bénéficier de cette offre. Audible a gagné un grand nombre d’utilisateurs ces derniers mois depuis son arrivée en Europe, et il pourrait en gagner encore plus avec des promotions comme celle-ci.

Audible | 3 mois GRATUITS

Obtenez 3 mois d’Audible gratuits

Un des avantages majeurs d’Audible est la possibilité d’écouter des livres audio, des podcasts et même des jeux audio pour enfants sur plusieurs appareils. Vous pouvez le faire sur un haut-parleur Echo, depuis votre tablette, smartphone ou ordinateur. Mais j’aimerais détailler tous les avantages du service Audible brièvement :

Large sélection de livres audio : Audible propose une vaste bibliothèque de livres audio avec une grande variété de genres et de titres, y compris des best-sellers, des classiques littéraires et des œuvres populaires d’auteurs reconnus.

: Audible propose une vaste bibliothèque de livres audio avec une grande variété de genres et de titres, y compris des d’auteurs reconnus. Portabilité : les livres audio d’Audible peuvent être téléchargés et écoutés sur des appareils mobiles, des tablettes et des ordinateurs , ce qui vous permet d’emporter vos histoires préférées partout où vous allez.

: les livres audio d’Audible peuvent être téléchargés et écoutés sur des , ce qui vous permet d’emporter vos histoires préférées partout où vous allez. Expérience sans publicité : Audible offre une expérience sans publicité et sans interruptions agaçantes, pour plonger dans la narration sans interruption .

: Audible offre une expérience sans publicité et sans interruptions agaçantes, pour plonger dans la . Fonctionnalités supplémentaires : le service propose des fonctionnalités utiles telles que la possibilité d’ ajuster la vitesse de lecture , de marquer et de partager des citations, et de définir des rappels pour mettre en pause la narration.

: le service propose des fonctionnalités utiles telles que la possibilité d’ , de marquer et de partager des citations, et de définir des rappels pour mettre en pause la narration. Adhésion mensuelle et crédits : les membres d’Audible reçoivent un crédit mensuel qu’ils peuvent utiliser pour acquérir un livre audio de leur choix, y compris les dernières sorties.

: les membres d’Audible reçoivent un qu’ils peuvent utiliser pour acquérir un livre audio de leur choix, y compris les dernières sorties. Accès à du contenu exclusif : les abonnés d’Audible ont accès à du contenu exclusif, tel que des productions originales et des livres audio créés spécialement pour cette plateforme.

: les abonnés d’Audible ont accès à du contenu exclusif, tel que des et des livres audio créés spécialement pour cette plateforme. Garantie de remboursement : la politique de remboursement d’Audible est très flexible, ce qui vous permet de changer ou de retourner un livre audio s’il ne vous convient pas.

Audible | 3 mois GRATUITS

Une fois que les 3 mois gratuits d’Audible seront écoulés, le service passera à 9,99 euros par mois jusqu’à ce que vous souhaitiez vous désabonner gratuitement. Vous pouvez le faire quand vous le souhaitez, même si vous voulez profiter de ces 90 jours d’essai, vous pouvez le faire gratuitement et vous désabonner avant la date du premier paiement. Si vous n’êtes pas abonné à Amazon Prime, l’essai gratuit d’Audible est réduit à seulement 30 jours.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :