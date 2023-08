Télécharger Google Camera 8.9 pour OnePlus Nord CE3

OnePlus élargit sa gamme de smartphones de milieu de gamme avec l’ajout récent du OnePlus Nord CE3 à sa gamme. Le tout dernier smartphone de la série Nord Core Edition est équipé du même capteur d’appareil photo principal de 50 MP que le coûteux smartphone OnePlus Nord 3. Oui, l’appareil photo est l’un des principaux avantages concurrentiels du Nord CE3. Le téléphone donne de bons résultats en plein jour et la meilleure chose est qu’il prend en charge l’application Pixel Camera, alias GCam. Ici, vous pouvez télécharger Google Camera pour OnePlus Nord CE3.

Google Camera pour OnePlus Nord CE3 [Meilleure GCam 8.9]

Le OnePlus Nord CE3 est équipé d’un appareil photo principal Sony IMX890 de 50 MP, il s’agit du même capteur disponible sur les OnePlus 11, Nord 3, Nothing Phone 2, Find X6 Pro, et plus encore. Les deux autres capteurs de l’appareil sont un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un appareil photo macro de 2 MP. En termes de logiciel, le Nord CE3 intègre l’application d’appareil photo familière disponible sur les récents téléphones OnePlus. Et le téléphone capture de belles photos détaillées en conditions d’éclairage normal, et bien que les photos en basse lumière soient correctes, vous pouvez les améliorer en installant le portage GCam modifié.

Si vous souhaitez améliorer l’expérience de la photographie dans l’ensemble sur votre Nord CE3, vous pouvez installer manuellement la dernière version disponible de Google Camera – GCam 8.9 sur votre appareil. Le tout nouveau portage de l’application d’appareil photo prend en charge plusieurs fonctionnalités utiles, notamment le mode Night Sight, le mode Astrophotographie, SloMo, le mode Beauté, HDR Enhanced, Lens Blur, PhotoSphere, Playground, la prise en charge RAW, Google Lens, et bien plus encore. Désormais, voyons comment télécharger et installer Google Camera sur OnePlus Nord CE3.

Télécharger Google Camera pour OnePlus Nord CE3

Tout comme le OnePlus Nord 3 récemment annoncé, le modèle Nord CE3 de Core Edition est compatible en natif avec la prise en charge de l’API Camera2. Oui, vous pouvez facilement installer le portage GCam sur votre téléphone sans avoir à le rooter. Il existe de nombreux portages GCam compatibles avec le OnePlus Nord CE3. Le dernier portage GCam 8.9 de BSG, GCam 8.7 d’Arnova8G2 et GCam 7.3 d’Urnyx05. Voici les liens de téléchargement.

Le mod du GCam 8.9 ne nécessite aucun changement, mais si vous utilisez le GCam 7.3 sur votre OnePlus Nord CE3, vous pouvez appliquer les paramètres suivants pour de meilleurs résultats.

Remarque : Avant d’installer la nouvelle application Gcam Mod portée, assurez-vous de supprimer la version précédente (si vous l’avez déjà installée). Il s’agit d’une version non stable de Google Camera, il peut donc y avoir certains bugs.

Paramètres recommandés

Pour GCam_7.3.018_Urnyx05-v2.1_Wichaya_V3.1.1.apk

Téléchargez d’abord ce fichier de configuration sur votre smartphone. Créez maintenant un nouveau dossier avec le nom de GCam. Ouvrez le dossier GCam et créez un autre dossier avec le nom de configs7. Collez ensuite le fichier de configuration à l’intérieur du dossier configs7. Une fois terminé, ouvrez l’application Google Camera et appuyez deux fois sur la zone noire située à côté du bouton de l’obturateur. Appuyez sur les paramètres affichés, disponibles dans la fenêtre contextuelle, puis appuyez sur le bouton de restauration. Retournez à l’écran principal et ouvrez à nouveau l’application.

Une fois tous les réglages effectués, commencez à capturer des photos éblouissantes et de grande qualité directement depuis votre OnePlus Nord CE3.

Si vous avez des questions, laissez un commentaire dans la boîte de commentaires ci-dessous. Partagez également cet article avec vos amis.

