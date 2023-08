Le Xiaomi MIX FOLD 3 sera imbattable en termes d’autonomie de batterie grâce à sa double batterie et ses puces Xiaomi Surge !

Il existe de nouvelles informations sur le Xiaomi MIX FOLD 3 transmises par Lei Jun aujourd’hui. Le Xiaomi MIX FOLD 3 sera imbattable en termes d’autonomie de batterie grâce à sa double batterie et aux puces Xiaomi Surge ! Nous disposons désormais de beaucoup plus d’informations sur le Xiaomi MIX FOLD 3, qui sera présenté par Lei Jun lors du lancement demain soir. Le Xiaomi MIX FOLD 3 est le dernier appareil pliable de Xiaomi, qui est attendu avec impatience par toute la communauté depuis longtemps et qui sera bientôt présenté. Selon les déclarations d’aujourd’hui, nous pouvons dire que le Xiaomi MIX FOLD 3 sera imbattable en termes d’autonomie de batterie, l’appareil disposera d’une technologie de double batterie, ainsi que de puces de gestion de batterie Xiaomi Surge auto-fabriquées par Xiaomi.

Le Xiaomi MIX FOLD 3 aura deux batteries avec des puces Xiaomi Surge !

Le Xiaomi MIX FOLD 3, le membre le plus récent et le plus puissant de la série d’appareils pliables de Xiaomi, tant attendu par les utilisateurs, sera lancé lors de l’événement promotionnel qui se tiendra demain. Dans les dernières informations que nous avons partagées avec vous hier, l’appareil a prouvé sa haute qualité en termes de caméra, et d’après les nouvelles informations que nous avons obtenues aujourd’hui, la même chose est en question concernant la batterie. Lei Jun a récemment partagé une publication sur Weibo à propos du Xiaomi MIX FOLD 3. Selon les informations rapportées, le Xiaomi MIX FOLD 3 a apporté des innovations technologiques, de la technologie de la batterie à la puce de gestion de la batterie. De cette manière, le Xiaomi MIX FOLD 3 a une autonomie de batterie 52 % plus longue que ses prédécesseurs.

Grâce aux puces Xiaomi Surge, le problème de l’autonomie de batterie des appareils pliables a été résolu d’un coup et une faible consommation d’énergie a été obtenue. La puce Xiaomi Surge G1 peut calculer avec précision les données de décharge de la batterie, réduisant ainsi encore plus les pertes d’énergie grâce à sa conception parallèle. De plus, avec le Xiaomi MIX FOLD 3, la technologie de double batterie est utilisée pour la première fois dans un appareil pliable, une nouvelle technologie d’anode de silicium-carbone de nouvelle génération est utilisée dans les batteries. Comparée à la technologie silicium-oxygène, la capacité en grammes de la technologie d’anode de silicium-carbone de nouvelle génération est plus élevée, ce qui permet à la batterie d’avoir une énergie plus élevée. L’une des batteries ne mesure que 2,45 mm d’épaisseur, ce qui est l’un des secrets de la « batterie fine, légère et longue durée ».

Comparé à d’autres appareils pliables avec une autonomie de batterie de 5 heures, le Xiaomi MIX FOLD 3 offre 11% de temps d’écran supplémentaire. Cela est dû à la double batterie et aux puces double Surge-G1, et le PMIC de l’appareil est également présent dans Xiaomi Surge P2. L’appareil Xiaomi MIX FOLD 3 rencontrera les utilisateurs lors de l’événement promotionnel qui se tiendra le 14 août à 19h00 (GMT +8), malheureusement, l’appareil ne sera disponible à la vente qu’en Chine. Qu’en pensez-vous du Xiaomi MIX FOLD 3, vous pouvez trouver d’autres informations sur l’appareil ici. N’oubliez pas de commenter ci-dessous et restez à l’écoute pour en savoir plus.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :