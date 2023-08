Les 7 meilleures fonctions cachées d’iOS 17

Nous vous montrons quelles sont les sept meilleures fonctionnalités cachées d’iOS 17.

7 fonctionnalités cachées d’iOS 17

Nous sommes à un peu plus d’un mois de pouvoir installer la version officielle d’iOS 17, une version du système d’exploitation des iPhone qui, comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, n’apporte pas de grandes nouveautés, mais qui ajoutent de petits détails vraiment intéressants qui améliorent considérablement l’expérience des utilisateurs.

Des nouveautés telles que le correcteur automatique amélioré, les changements dans l’application Messages, les widgets interactifs, NameDrop ou le mode Repos. Cependant, bien que ces fonctionnalités soient très bonnes, il y en a d’autres également qui le sont, mais qui ne sont pas aussi visibles que celles mentionnées précédemment. Nous allons donc vous montrer les 7 meilleures fonctionnalités cachées d’iOS 17.

Utilisez votre ancien mot de passe iPhone

Comme nous vous l’avons déjà dit par le passé, iOS 17 est livré avec une fonctionnalité cachée très utile qui est très pratique si nous avons changé le code d’accès de notre iPhone et que nous l’avons oublié. Cette fonctionnalité nous permet d’utiliser notre ancien code pour déverrouiller l’iPhone pendant 72 heures.

La clé ici est que vous n’avez que trois jours pour en profiter. Mais s’il s’est écoulé plus de trois jours, il est fort probable que vous vous rappeliez du nouveau mot de passe afin de pouvoir oublier cette fonction cachée d’iOS 17 jusqu’à la prochaine fois.

Possibilité de créer un trousseau iCloud avec d’autres personnes

iOS 17 dispose d’une autre grande fonctionnalité qui nous permet de créer un trousseau iCloud partagé avec d’autres utilisateurs. Dans Paramètres > Mots de passe, il y a une nouvelle option pour cela avec laquelle vous pouvez inviter d’autres utilisateurs à ajouter des noms d’utilisateur et des mots de passe de différents sites web.

Idéal pour les familles ou les groupes d’amis partageant des plateformes de streaming de séries et de films, le mot de passe de la maison, etc. Chaque utilisateur pourra ajouter des mots de passe et modifier le trousseau iCloud comme s’il le faisait dans le sien propre.

Suppression automatique des codes à double facteur une fois utilisés

C’est vraiment l’une des fonctionnalités qui auraient dû arriver depuis longtemps sur les appareils Apple. Dans iOS 17, les codes à double facteur sont grandement améliorés car ils peuvent désormais être également autocomplétés lorsqu’ils sont reçus par e-mail. Mais ce n’est pas tout, ils seront automatiquement supprimés une fois utilisés pour éviter de s’accumuler.

Pour activer cette fonctionnalité, nous devrons suivre les étapes suivantes :

Ouvrir l’application Paramètres sur notre iPhone. Parcourir les sections et accéder à Mots de passe. S’authentifier avec Face ou Touch ID. Accéder aux Options des mots de passe. Activer l’option Supprimer automatiquement.

L’iPhone vous dira la signification des icônes sur les étiquettes de vêtements

Une autre des fonctionnalités cachées, mais intéressantes d’iOS 17, est la possibilité que l’iPhone vous dise la signification des icônes sur l’étiquette des vêtements. Il vous suffit de prendre une photo, de l’ouvrir et de cliquer sur le « i » en bas de la photo. Un menu s’affichera avec toutes les icônes expliquées.

C’est possible grâce à la fonction Recherche visuelle, qui nous permet également de connaître la race des animaux de compagnie, les types de plantes ou les points d’intérêt des villes. Une fonction qui est rendue possible grâce à l’intelligence artificielle ou à l’apprentissage automatique présents dans iOS.

Découpez rapidement et intelligemment les photos

Une autre des nouvelles fonctionnalités cachées d’iOS 17 se trouve dans l’application Photos. Rogner une photo sur iOS n’est pas très compliqué, cependant, cela nécessite de réaliser certaines étapes qui ne sont parfois pas nécessaires. Comme c’est le cas des captures d’écran.

Grâce à iOS 17, nous pouvons recadrer rapidement des photos en faisant simplement un zoom sur une photo. Lorsque vous zoomez sur une photo particulière, un nouveau bouton apparaîtra en haut à droite pour recadrer la photographie selon la partie indiquée.

Recherche avancée dans l’application Messages

Comme nous l’avons dit, l’une des applications qui s’est le plus améliorée dans iOS 17 est iMessage. L’une des nouveautés peut-être plus cachées est le nouveau moteur de recherche dans les discussions. Ce moteur de recherche a considérablement amélioré et vous pourrez maintenant trouver tout ce que vous recherchez facilement et rapidement.

Possibilité de faire lire les articles de Safari

Sans aucun doute, c’est l’une de mes nouvelles fonctionnalités préférées d’iOS 17. Maintenant, dans Safari, nous pouvons demander à Siri de nous lire les articles. Il suffit, lorsque vous êtes sur un article, de cliquer sur l’option qui apparaîtra en cliquant sur le « Aa » double ou de le demander directement à Siri. Lorsque la lecture commencera, l’article en question apparaîtra à la fois sur l’écran verrouillé et dans le menu du Centre de contrôle pour contrôler sa lecture.

Il reste moins de temps avant le lancement d’iOS 17. Rappelez-vous qu’Apple le déploiera au cours du mois de septembre, quelques jours avant le lancement des iPhone 15 et 15 Pro, prévu pour le vendredi 22 septembre.

