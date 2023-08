Pour environ 300 euros, il n’y a pas de meilleur téléphone portable neuf que celui-ci avec un écran de 120 Hz et Android 13.

La gamme moyenne Android est pleine de dispositifs, mais parmi les plus récents, celui-ci de realme est le meilleur pour moi.

Les performances de ce realme 11 Pro sont parmi les meilleures que vous verrez sur un téléphone portable à 300 euros en 2023.

Notre guide des téléphones portables pour environ 300 euros est mis à jour régulièrement, car de nombreuses nouveautés sont lancées chaque année dans cette fourchette de prix. La gamme moyenne Android compte de plus en plus de modèles disponibles à la vente, et beaucoup d’entre eux sont très bons. Aujourd’hui, je souhaite vous recommander l’un des plus récents de cette gamme, au prix de 300-350 euros, le realme 11 Pro.

Le téléphone de realme a été présenté aux côtés d’un modèle Pro+ avec une amélioration substantielle de son appareil photo. Cependant, il y a peu de différences entre les deux. Le modèle 11 Pro est une bête qui fonctionne à merveille avec Android 13 mis à jour, un écran fluide, une bonne batterie et un module d’appareil photo spectaculaire.

Achetez un bon smartphone neuf pour un peu plus de 300 euros

Ce realme 11 Pro est doté d’un design très attrayant et de détails très soignés. Son corps, d’une extrême finesse (8,2 mm d’épaisseur) et recouvert de polycarbonate résistant aux chocs et aux rayures, est équipé d’un magnifique écran Amoled de 6,7 pouces à l’avant. Ce panneau a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 950 nits, a des bords courbés et est compatible avec HDR10+.

Les performances ne poseront aucun problème pour ce realme 11 Pro. Il intègre le nouveau processeur Dimensity 7050 de MediaTek capable d’atteindre 528 000 points dans le test Antutu. Il est associé à la puce graphique ARM Mali-G68 MC4, à 8 Go de RAM et à 128 ou 256 Go de stockage interne. Le lecteur d’empreintes est intégré à l’écran.

À l’arrière, il y a la double caméra. Elle est composée d’un capteur principal Omnivision OVA0B40 de 100 MP f/1.75, avec stabilisateur optique, et d’une lentille macro. Nous pourrons enregistrer des vidéos en 4K à 60 fps et en slow motion à 960 fps sans problème. De son côté, la caméra frontale est un Samsung de 16 MP qui fait un travail spectaculaire avec les selfies.

Il a une batterie de 5000 mAh, ce qui en réalité l’un des téléphones portables realme avec la meilleure autonomie actuellement. Sa charge rapide de 67W permet d’atteindre 0 à 100 % en moins de 45 minutes. Le processeur MediaTek est très économe en énergie, d’où sa grande durée de vie.

Enfin, en ce qui concerne la connectivité, vous n’aurez aucun problème avec ce realme 11 Pro. Il est compatible avec les réseaux 5G, permet l’utilisation de deux cartes SIM, dispose de la technologie NFC pour les paiements mobiles sans contact, du Bluetooth 5.3 de dernière génération pour les écouteurs sans fil, du WiFi 6 et du GPS pour vous guider sur votre chemin.

Si vous cherchiez un nouveau téléphone portable pour environ 300-350 euros, je vous recommande d’opter pour la version avec une plus grande capacité de stockage (256 Go), car avec un meilleur appareil photo et des applications de nouvelle génération qui occupent plus d’espace, vous aurez besoin d’une mémoire plus importante. Les fabricants devraient bientôt commencer à proposer des versions de base avec une capacité de 256 Go en tant que nouvelle norme.

