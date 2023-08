90h de batterie, annulation de bruit et son LDAC : ces écouteurs Bluetooth vont vous plaire à ce prix

Son une bête sonore dotée de caractéristiques haut de gamme et d’un prix exceptionnellement bas la plupart de l’année.

Vous cherchez des écouteurs sans fil bon marché ? Le marché est saturé de tant d’options, mais nous sommes convaincus qu’à la maison, nous devons avoir deux types d’écouteurs : les écouteurs Bluetooth ou filaires, et les écouteurs totalement sans fil de type intra-auriculaire comme les AirPods. Et oui, les deux modèles doivent être compatibles avec la musique en haute définition.

C’est le cas de ces Ankbit E500Pro+ qui bénéficient aujourd’hui d’un prix avantageux sur Amazon et qui constituent une excellente alternative à d’autres options de Sony, Bose ou Sennheiser, bien plus chères. Ces écouteurs offrent une qualité sonore spectaculaire, l’une des plus grandes autonomies sur le marché et un grand confort. Utilisez le coupon de réduction de 30% pour obtenir un prix final de 109,99 77 euros. Vous pouvez également choisir le modèle supérieur (Ankbit E700), bien que cela réduise l’autonomie de la batterie au profit d’une amélioration de la qualité des appels.

Ankbit E500Pro+

Achetez ces écouteurs Bluetooth HiFi avec une réduction

L’une des caractéristiques les plus remarquables des Ankbit E500Pro+ est leur technologie d’annulation active du bruit (ANC) haut de gamme. Les cinq microphones intégrés utilisent un algorithme de réduction du bruit pour filtrer les sons environnants, ce qui se traduit par des appels clairs dans n’importe quel environnement.

Ils sont également certifiés LDAC haute résolution, un codec audio avancé (fourni par Sony) qui permet une transmission de données extrêmement détaillée (jusqu’à 990 Kbps) et une qualité sonore haute fidélité. Grâce à cette technologie, trois fois plus de données sont transmises aux écouteurs E500Pro+ qu’avec les codecs Bluetooth standard.

En termes d’autonomie de la batterie, ces écouteurs offrent une incroyable autonomie. Avec une seule charge de 2 heures, vous pouvez profiter de jusqu’à 90 heures de temps d’écoute, ce qui est impressionnant pour un appareil de ce type. Même si vous êtes pressé, une charge rapide de seulement 5 minutes vous offre jusqu’à 5 heures de lecture en déplacement. Si vous utilisez constamment la réduction du bruit, l’autonomie sera réduite à 60 heures.

En plus de leur connectivité Bluetooth, ces écouteurs sont également compatibles avec la technologie NFC pour un appairage plus rapide et disposent d’un port USB-C pour la recharge. Ils incluent également un câble USB-C vers jack 3,5 mm, pour nous donner la possibilité de les utiliser avec des appareils non Bluetooth ou simplement pour économiser la batterie.

Le design des Ankbit E500Pro+ mérite également d’être mentionné. Ils disposent de coussinets de 40 mm recouverts de cuir artificiel qui offrent un confort extrême tout au long de la journée. Les coussinets en aluminium anodisé peuvent pivoter indépendamment et équilibrer la pression pour un ajustement confortable et personnalisé.

Ankbit E500Pro+

Et enfin, cerise sur le gâteau, ces écouteurs Bluetooth peuvent se connecter à deux appareils simultanément. Cela permet de passer facilement de l’un à l’autre, ce qui est particulièrement pratique pour ceux qui souhaitent basculer entre leur téléphone et leur ordinateur, par exemple, lorsqu’ils reçoivent un appel.

