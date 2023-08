Le clavier sans fil le mieux noté, compact et le plus recommandé est en promotion

Il est bien sûr fabriqué par Logitech, comme tous les meilleurs périphériques informatiques disponibles.

Le clavier Logitech est parfait pour l’emporter en voyage, il est compact, doux et rétroéclairé.

Si vous travaillez souvent en dehors de la maison, en déplacement et que vous ne trouvez pas le clavier parfait, je vais vous recommander celui qui est le meilleur pour moi dans ces cas. Bien sûr, il s’agit d’un clavier Logitech, et il s’agit du modèle MX Keys Mini. Pour moi, c’est le meilleur clavier compact sur le marché, à condition de ne pas chercher un clavier mécanique. Sans aucun doute, c’est l’un des meilleurs claviers du catalogue de Logitech.

Le Logitech MX Keys Mini est la version réduite de celui que je recommande toujours, le MX Keys Advanced. La seule différence entre les deux modèles est que dans celui-ci que nous vous recommandons, nous n’avons pas de pavé numérique. Le reste des caractéristiques est identique, avec une pression douce, des touches concaves, un bon espacement et un rétroéclairage. Son prix officiel de 129 euros est assez élevé, c’est pourquoi nous vous le recommandons aujourd’hui à près de 90 euros sur Amazon. Chez MediaMarkt, son prix augmente un peu, approchant les 100 euros.

Logitech MX Keys Mini

Achetez le meilleur clavier compact du marché, avec une remise

Un des principaux avantages du Logitech MX Keys Mini est sa taille compacte (29 cm de long, 13 cm de large et seulement 2 cm d’épaisseur), ce qui en réalité le choix idéal pour les petits espaces tels que les cafés, les bibliothèques ou les petits bureaux. Malgré sa taille, le clavier conserve une conception confortable et ergonomique, offrant une expérience de frappe efficace et sans fatigue.

L’autonomie de la batterie de ce clavier est une autre caractéristique remarquable. Dans ce modèle, nous n’avons pas de piles, mais une batterie intégrée qui se charge via son port USB-C. Avec une charge complète, nous pouvons l’utiliser pendant environ 5 mois avant de devoir le recharger. Et si nous avons la rétroéclairage activé, cette durée pourrait être réduite jusqu’à 10 jours.

Ce clavier dispose d’un rétroéclairage LED blanc intelligent. Les capteurs de proximité détectent vos mains et ajustent automatiquement le rétroéclairage pour une visibilité dans des conditions de faible luminosité. Ceci est très utile si vous travaillez dans des environnements à éclairage variable ou si vous utilisez le clavier la nuit. Vous pouvez le désactiver à 100% si vous le souhaitez.

La construction durable et de haute qualité du clavier garantit une durée de vie prolongée, ce qui rend l’investissement dans le Logitech MX Keys Mini valable. Son design moderne et élégant s’adapte à n’importe quel environnement de travail et ajoute une touche de sophistication à votre espace de travail.

Une autre caractéristique clé du Logitech MX Keys Mini est sa capacité à basculer facilement entre plusieurs appareils. Grâce à la fonction Easy-Switch, vous pouvez rapidement passer entre trois appareils connectés au clavier en appuyant simplement sur un bouton. Par exemple, j’ai le clavier lié à mon téléphone portable, à mon PC sous Windows et à mon MacBook Pro, et je le change en fonction de mes besoins.

Logitech MX Keys Mini

Sa technologie sans fil Bluetooth permet de le connecter facilement à n’importe quel appareil compatible, qu’il s’agisse d’un ordinateur portable, d’une tablette ou d’une smart TV. Pour ce prix, ça en vaut vraiment la peine. Si vous avez l’habitude de dépenser au maximum 25 à 40 euros pour des claviers, je vous assure que cela vaut chaque euro dépensé pour ce clavier.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :