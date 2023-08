Tout sur l’événement Xiaomi de demain: les appareils présentés, où le regarder en ligne et l’heure de l’événement

Demain, lundi, nous commencerons la quasi-dernière semaine d’août. Et nous le ferons en force, car Xiaomi célèbrera son événement Growing Up, au cours duquel il y aura de nombreuses et surprenantes nouveautés dans son catalogue. Et certaines d’entre elles ont déjà fuité, comme celles que nous vous racontons ci-dessous.

En effet, demain, lundi 14 août à 13h00 (heure espagnole), nous aurons le discours annuel de Lei Jun, fondateur et CEO de Xiaomi, que nous pourrons voir en direct en streaming sur la chaîne YouTube de Xiaomi et également sur le site web Mi.com de l’entreprise. Mais que vont-ils présenter ?

Renouveler le catalogue Xiaomi pour la seconde moitié de 2023

Téléphones, tablettes et wearables, M. Jun et les siens vont certainement nous surprendre avec de nombreuses choses. Selon tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, à la fois des informations officielles et des détails fuités, l’un des appareils confirmés est le Mix Fold 3, mais il y a aussi deux autres produits intéressants : le Pad 6 Max et la Band 8 Pro.

Xiaomi Pad 6 MAX

Avec certaines de ses spécifications confirmées officiellement par les annonces promotionnelles officielles de Xiaomi sur Weibo, l’équivalent de Twitter en Chine, le Xiaomi Pad 6 Max est livré avec un écran LCD de 14 pouces, ce qui en réalité l’équivalent d’un ordinateur portable. En réalité, le panneau du Pad 6 Max est 62% plus grand que l’écran du Pad 6 et du Pad 6 Pro, qui mesure 11 pouces. De plus, le Pad 6 Max dispose d’un système de haut-parleurs à huit voies, ce qui, associé à son écran, en réalité une mini-télévision parfaite pour regarder Netflix et compagnie.

En termes de performances, il est équipé d’un processeur Snapdragon 8 Gen 1, le même que celui du Pad 6 Pro et le chipset le plus puissant de l’année dernière utilisé par la majorité des smartphones haut de gamme. Le Pad 6 Max sera livré avec une batterie massive de 10 000 mAh, apparemment compatible avec la charge rapide de 67W. La société a confirmé qu’elle prend également en charge la charge inversée de 33W, ce qui indique qu’elle peut être utilisée pour alimenter d’autres appareils. Comme vous pouvez le voir, une véritable bête que nous sommes impatients de voir en direct.

MIX Fold 3

Le prochain smartphone pliable de l’entreprise, Xiaomi a déjà dévoilé quelques détails sur son MIX Fold 3, qui est un smartphone pliable qui s’agrandit au lieu de se réduire, de sorte qu’en s’ouvrant, le téléphone offrira un peu plus de 8 pouces de diagonale, bien que la marque n’ait pas précisé exactement la taille. On parle de 8,03 pouces avec une résolution 2K, mais il reste encore beaucoup à confirmer.

Une autre donnée importante que Xiaomi nous a confirmée cette semaine, c’est que la charnière sera dotée d’une conception propre et fabriquée en acier au carbone avec une finition en céramique. La marque affirme que cette charnière permet d’ouvrir le téléphone de 45° à 135° si nous voulons le maintenir semi-fermé, et qu’elle est certifiée pour résister à 500 000 pliages sans subir de dommages ni montrer de signes d’usure.

Et en ce qui concerne l’appareil photo, il disposera de 4 caméras développées en collaboration avec Leica. Si nous avons une configuration similaire à celle du Xiaomi 13 Ultra, cela indique 4 capteurs de 50 mégapixels avec des objectifs Leica et la présence de Leica également dans le logiciel, mais cela sera révélé lundi prochain. Xiaomi prépare également le terrain pour que nous soyons surpris à la fois par la finesse du MIX Fold 3 et par l’autonomie de sa batterie. Et oui, nous aurons le co-processeur photographique Surge.

Xiaomi Smart Band 8 Pro

Encore une fois, en nous basant sur les promotions montrées cette semaine par Xiaomi elle-même sur son site officiel en Chine, le nouveau Xiaomi Smart Band 8 Pro présente un design pratiquement identique à celui que nous avons vu sur le Smart Band 7 Pro, qui a déjà surpris le secteur des wearables avec un bracelet de la même taille qu’une montre connectée. La principale différence de ce dispositif par rapport à sa génération précédente est l’écran, qui a une diagonale de 1,74 pouces tout en conservant ce format rectangulaire que nous aimons tant.

De plus, un détail intéressant est que ce panneau utilise la technologie de 60 Hz que nous avons vue sur la Xiaomi Smart Band 8, un élément clé pour une expérience beaucoup plus fluide avec le système. À cela s’ajoutent quelques fonctionnalités supplémentaires telles que de nouveaux widgets personnalisables et la fonctionnalité de cadran de montre vertical, des aspects qui rendront ce bracelet un produit exceptionnel en termes de fonctionnalités.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :