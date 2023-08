Le début de la fin d’Android Auto? De plus en plus de marques de voitures optent pour leur propre système

Peu à peu, de plus en plus de constructeurs automobiles décident de supprimer la prise en charge d’Android Auto de leurs véhicules. Pourquoi?

La última versión de Android Auto en un coche compatible

Tesla a été l’une des premières entreprises automobiles à contourner Android Auto et CarPlay avec ses voitures et à opter pour l’intégration d’un logiciel propriétaire dans ses systèmes d’infodivertissement. Peu à peu, de plus en plus d’entreprises décident de le faire, notamment General Motors, comme cela avait été annoncé il y a quelque temps.

Le géant américain a récemment lancé sa nouvelle voiture électrique de luxe, le Cadillac Escalade IQ EV, avec un prix d’environ 130 000 dollars aux États-Unis. Malgré son prix, la nouvelle voiture Cadillac n’inclut pas la prise en charge d’Android Auto ni d’Apple CarPlay.

Les fabricants veulent promouvoir leur propre logiciel. Les consommateurs veulent Android Auto

Le nouveau Cadillac Escalade à 130 000 dollars n’est qu’un exemple supplémentaire de la façon dont General Motors cherche à s’éloigner de plus en plus des logiciels tiers. Il est également l’un des plus frappants, car il s’agit de l’une des voitures les plus luxueuses de l’entreprise, équipée d’un écran d’infodivertissement de 55 pouces en diagonale.

À ce stade, cependant, ce mouvement ne devrait surprendre personne. Scott Miller, vice-président des logiciels chez General Motors, a lui-même expliqué les raisons pour lesquelles il avait décidé de cesser progressivement de prendre en charge les plateformes Apple et Google pour les véhicules, affirmant, entre autres, que cette décision permettrait de développer davantage de fonctionnalités pour les véhicules électriques.

Il y a aussi des raisons économiques, bien sûr. Les constructeurs automobiles continuent de chercher des moyens de tirer profit des logiciels et des services intégrés dans leurs voitures grâce à des applications payantes et des modèles d’abonnement. General Motors lui-même prévoit de générer jusqu’à 25 milliards de dollars d’ici 2030 grâce à ses services.

Mais les consommateurs ne sont pas tout à fait d’accord, comme l’ont confirmé des entreprises comme Apple : l’année dernière, elle a affirmé que près de 80% des acheteurs de voitures neuves exigeaient la compatibilité avec CarPlay, et General Motors lui-même a été critiqué après avoir annoncé qu’il cesserait d’inclure Android Auto et CarPlay dans ses voitures.

Il n’est pas clair quel est l’avenir d’Android Auto, mais il semble peu probable qu’il disparaisse à court ou moyen terme. La majorité des consommateurs préfèrent toujours utiliser ce type de systèmes, et Apple et Google consacrent chaque année une quantité importante de ressources à leur développement. Par conséquent, malgré des stratégies telles que celle de General Motors, il semble que Android Auto soit là pour rester.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :