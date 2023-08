Sûrement tu as eu une mythique montre Casio et maintenant elles sont de retour sous forme de bague fonctionnelle.

Il s’agit d’une des montres les plus emblématiques de l’histoire et maintenant c’est une bague totalement fonctionnelle.

Presque tous nous avons eu une montre Casio un jour

Parfois, la technologie ne cesse de nous surprendre. La science est capable de transformer des baskets en un ordinateur de jeu et de créer des ordinateurs à base de champignons. Maintenant, ils ont créé des bagues très particulières, car elles reprennent la forme des modèles mythiques de Casio qui ont rendu tant d’utilisateurs heureux pendant de nombreuses années. Il est rare que quelqu’un n’ait pas eu une montre de ce type et il est certain que si vous demandiez l’heure en classe, le camarade qui vous la donnait portait sûrement la mythique Casio à son poignet.

Ce sont des montres avec une histoire inoubliable, ce qui a fait que de nombreux utilisateurs ont passé des années à demander leur retour d’une manière ou d’une autre. En réalité, beaucoup de ces montres se vendent à prix d’or. Il semble que les supplications aient été entendues, mais pas de la manière dont on s’y attendait, car nous pourrons les utiliser comme une bague.

Les bagues Casio qui nous ramèneront à l’enfance

D’après Design Boom, Casio a licencié l’une des collections les plus curieuses que nous ayons jamais vues. Ce sont des objets de collection et il s’agit, comme nous l’avons déjà mentionné, de mini montres-bagues. Comme il se doit, ce sont des reproductions absolument fidèles aux originaux et totalement fonctionnelles, mais elles ont été réduites pour s’adapter à nos doigts au lieu de s’adapter à notre poignet.

Essentiellement, elles sont exactement comme une Casio que l’on porte au poignet. De plus, ce sont des modèles classiques, comme le plus célèbre et le plus vendu de tous : le F-91-W, l’une des montres les plus emblématiques de tous les temps qui a popularisé ce qu’était une montre numérique au poignet. Ainsi, différents modèles sont disponibles et chacun d’entre eux est très fidèle. De plus, la production a été supervisée par Casio elle-même pour s’assurer avant leur vente qu’il s’agit de produits entièrement fidèles à l’original. Ainsi, les fans de collection n’auront aucune raison de ne pas opter pour l’une des collections les plus intéressantes que la société aurait pu lancer.

Certains de ces modèles sont analogiques, il est donc très difficile de lire l’heure sur eux. Cependant, ceux qui sont numériques ne posent aucun problème pour être parfaitement maîtrisés.

La société de jouets « Stasto Stand Stones » se cache derrière leur production et ils ont assuré que ces Casio peuvent durer jusqu’à 20 ans sans changer leurs piles. Étant donné qu’il s’agit des montres monochromes typiques avec un écran ne montrant que l’heure, il est difficile de ne pas les croire. Ils ont pris en compte tous les détails, y compris une sangle ajustable pour qu’elle s’adapte à nos doigts.

Pour le moment, elles sont uniquement disponibles dans les distributeurs automatiques, les stores de jouets et les grands stores. Malheureusement, cependant, elles seront exclusives aux stores japonais. On ne sait pas encore si elles arriveront en Europe, mais tout indique qu’il est possible que ce clin d’œil excentrique ne reste qu’une simple curiosité dans le pays d’origine qu’est le Japon. Dans tous les cas, elles commenceront bientôt à être disponibles. Quant au prix, on parle d’environ deux euros.

