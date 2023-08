Il se faufile parmi les ordinateurs portables les plus vendus, il est de Lenovo et ne coûte que 250 euros.

Ceci est un ordinateur portable très polyvalent, léger et compact de la marque chinoise.

Ce Chromebook de Lenovo est simple, mais il sera parfait pour toutes les tâches de bureautique et de navigation que vous pourriez avoir besoin.

Vous cherchez un nouvel ordinateur portable pour effectuer des tâches simples ? Vous travaillez à distance et avez besoin d’un outil bon marché et offrant une connectivité complète ? Eh bien, cet ordinateur portable de Lenovo est la solution à vos prières pour seulement 250 euros sur Amazon. C’est la version la plus performante de cette famille avec 128 Go de mémoire, suffisant pour ce type d’utilisateurs. Les autres modèles de 32 et 64 Go sont un peu limités en termes d’espace.

C’est un ordinateur portable pour les étudiants qui conviendra parfaitement aux tâches scolaires telles que les travaux sur les applications de bureautique, les présentations, l’édition d’images et la navigation pour rechercher des informations. Il s’agit d’un Chromebook, un ordinateur basé sur le système d’exploitation Chrome OS de Google qui nécessite une connexion Internet pour que toutes ses applications fonctionnent.

Obtenez un ordinateur portable performant, durable et mis à jour pour 250 euros

Lorsque les premiers Chromebooks sont sortis, les amateurs de Windows et de macOS ont déclaré qu’ils cesseraient d’être fabriqués en peu de temps, qu’ils n’auraient pas leur place sur ce marché. Depuis sa création en 2010, lorsque le système d’exploitation Chrome OS a été lancé sur le marché, beaucoup d’eau a coulé et il existe encore aujourd’hui de nombreuses options de Chromebooks avec un grand nombre d’utilisateurs en amour avec le système.

Après tout, 90% des outils que nous utilisons quotidiennement sur un ordinateur nécessitent une connexion Internet. Avec ce Chromebook, nous pourrons utiliser les applications de bureautique de Google telles que Documents, Sheets, Google Calendar, Forms, etc.

Plus précisément, ce Lenovo IdeaPad 3 Chromebook Gen 6 s’est classé comme le troisième ordinateur portable le plus vendu du moment sur Amazon, devant deux modèles de marques inconnues. Mais il a également placé deux autres modèles dans le top 6, le Lenovo V15 avec Windows 10 et l’IdeaPad 3 Gen 6 avec Windows 11.

En ce qui concerne le matériel, ce Lenovo est équipé d’un processeur Intel Celeron N4500 à 2 cœurs et 4 Mo de cache. Il est également accompagné de 8 Go de RAM LPDDR4X à 2933 MHz et d’une mémoire interne de 128 Go de type eMMC 5.1. Il fonctionne parfaitement avec la dernière version de Chrome OS.

En ce qui concerne l’écran, il présente un écran IPS de 15,6 pouces avec une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) et une luminosité de 250 nits. Il est idéal pour une utilisation en intérieur, c’est ce pour quoi il est conçu. Et le meilleur, c’est qu’il a une finition antireflet.

Il a un design très léger, ne pesant que 1,35 kg, vous pourrez donc l’emporter partout même sans étui ou sac à dos, il ne vous pèsera pas dans les mains. En termes de connectivité, nous disposons du WiFi 5 et du Bluetooth en sans fil, et en termes de ports physiques, 2 USB, un USB-C pour la charge, un HDMI, un emplacement pour carte microSD et un port combiné casque/microphone.

