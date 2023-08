Les 7 meilleures applications pour télécharger de la musique sur l’iPhone

Avec ces 7 applications, vous pourrez télécharger de la musique sur votre iPhone et emporter votre bibliothèque partout avec vous.

Les 7 meilleures applications pour télécharger de la musique sur iPhone

Nous allons vous montrer les meilleures 7 applications pour télécharger de la musique sur iPhone ou iPad. Si vous êtes fan de musique, avec ces applications que nous vous montrerons ci-dessous, vous pourrez emporter votre bibliothèque musicale partout avec vous, sans avoir besoin d’une connexion Internet, ce que préfèrent de nombreuses personnes plutôt que d’écouter leur musique via les données mobiles.

Donc, si vous cherchiez une application pour avoir votre bibliothèque musicale téléchargée, prenez note car nous allons vous montrer 7 applications grâce auxquelles vous pourrez accomplir cette tâche et profiter de vos chansons sans aucune connexion.

Voici les meilleures applications pour télécharger de la musique sur iPhone

Apple Music Spotify Amazon Music Freegal Music TIDAL Napster Deezer

Et en effet, sur l’App Store, vous trouverez une grande quantité d’applications de tous types, telles que des applications d’édition de photos ou pour rencontrer de nouvelles personnes depuis l’iPhone. Mais dans ce cas, nous allons découvrir les meilleures applications pour avoir votre musique téléchargée sur iPhone ou iPad.

Apple Music

Apple Music est le service de musique en streaming d’Apple. Sur cette plateforme, vous aurez accès à plus de 90 millions de chansons et une compatibilité totale avec le téléchargement de musique sur tous vos appareils de l’écosystème, que ce soit l’iPhone, l’iPad, le Mac ou même l’Apple Watch.

Apple Music propose une infinité de listes créées par des experts pour choisir une à chaque moment de la journée, ainsi que des stations telles que la récemment ajoutée « Découvrir », qui vous montre des chansons qui pourraient vous plaire grâce à l’utilisation d’un algorithme.

Spotify

Spotify est un autre des services de musique en streaming les plus consommés au monde. Tout comme Apple Music, il permet le téléchargement de vos chansons et listes de lecture pour pouvoir les écouter hors ligne. De plus, il offre également des radios et des podcasts, un tout en un.

En plus de cela, la plateforme dispose de fonctionnalités telles que AutoPlay, pour que la musique ne s’arrête pas, Crossfade, qui élimine les silences entre les chansons, ou Spotify Connect, qui permet de contrôler la lecture depuis d’autres appareils.

Amazon Music

Amazon Music est une autre des applications qui permettent de télécharger de la musique pour l’écouter hors ligne sur l’iPhone. Contrairement à Apple Music ou Spotify, elle propose un catalogue de chansons légèrement moins important, mais reste une bonne candidate pour ce que nous recherchons, car la différence est minime.

De plus, avec l’abonnement à Amazon Music Unlimited, il est également possible de profiter du catalogue de 75 millions de chansons, ainsi que de la lecture de clips vidéo, de l’accès aux dernières sorties et d’une qualité audio supérieure.

Freegal Music

Freegal Music est un service de musique avec 15 millions de chansons disponibles. Mais la bonne nouvelle est que derrière cette plateforme, il y a un réseau social où vous pouvez consulter les dernières actualités de la scène musicale.

La bonne nouvelle est que Freegal Music est totalement gratuit. Vous pourrez donc créer vos listes de chansons et les télécharger tant qu’elles sont disponibles dans le service.

TIDAL

TIDAL est le service de musique en streaming offrant la meilleure qualité audio pour vos chansons. Il propose plus de 75 millions de chansons dans son catalogue, ainsi que la possibilité de créer vos propres listes de chansons, mixes ou de visionner plus de 250 000 vidéos musicales.

Bien sûr, il existe l’option d’écouter de la musique avec ou sans connexion et en haute qualité, ce qui rend l’expérience avec cette application très bonne et différenciatrice par rapport aux autres.

Napster

Napster est un autre excellent service si vous souhaitez télécharger de la musique sur votre iPhone. L’un des aspects qui le distinguent est son interface, qui est bien organisée et intuitive. De plus, il dispose de 60 millions de chansons.

Un autre aspect qui fait que Napster se démarque est la personnalisation de ses listes de chansons, auxquelles vous pouvez ajouter des GIF, par exemple.

Deezer

Et nous arrivons à la fin de la liste avec Deezer. Une autre des meilleures applications pour télécharger de la musique sur iPhone. Plus de 70 millions de chansons à votre disposition, ainsi que des listes, des stations de radio et la possibilité d’écouter vos podcasts préférés.

Comme vous avez pu le constater, il existe de nombreuses applications pour télécharger de la musique sur iPhone sur l’App Store, mais ce sont les 7 meilleures. Vous pouvez maintenant les essayer et profiter de votre musique hors ligne !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :