4 widgets de crypto-monnaie indispensables pour votre portefeuille Bitcoin et Ethereum

La meilleure façon de suivre les prix de vos crypto-monnaies préférées est d’utiliser un widget sur l’écran d’accueil.

Au-delà des applications pour vendre et acheter des crypto -monnaies , il existe d’autres outils utiles que nous pouvons essayer sur notre mobile Android pour nous tenir au courant de ce qui se passe avec nos actifs numériques .

Après tout, lorsque vous avez de l’argent investi dans le bitcoin, l’ethereum et d’autres crypto-monnaies, il est difficile d’éviter de vérifier constamment leur prix. Si votre philosophie d’investissement est plus orientée vers la spéculation ou si vous n’y faites pas confiance, nous vous recommandons d’essayer d’installer un widget spécial sur l’écran d’accueil de votre appareil.

De cette façon, vous aurez toujours en vue le prix de vos actifs, en étant en mesure de suivre de près ce qui se passe sur le marché . Après tout, tout ne sera pas « acheter et oublier »…

Les meilleurs widgets pour suivre le prix des crypto-monnaies sur Android

N’oubliez pas que le principal avantage des widgets sur Android est qu’ils vous permettent de personnaliser entièrement l’écran d’accueil de l’appareil , une caractéristique d’Android qui nous accompagne depuis le début du système d’exploitation Google.

Avec un widget, vous pouvez avoir à portée de main tout ce qui vous intéresse, dans ce cas, différentes informations sur le monde passionnant des crypto -monnaies . Allons-y avec la liste!

The Crypto App

Bitcoin Ticker Widget

CryptoCharts Widget

Simple Bitcoin Widget

L’application Crypto nous offre une demi-douzaine de widgets différents avec lesquels suivre le prix de nos crypto-monnaies préférées. Choisissez si vous souhaitez qu’il vous montre des graphiques quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, les actifs que vous souhaitez voir, la devise … Tu décides.

Au-delà des widgets, vous pouvez également utiliser l’application pour configurer alertes de prix, suivez l’actualité du monde des crypto-monnaies et créez la vôtre portefeuille pour savoir, à tout moment, quand votre « patrimoine crypto » augmente (ou diminue).

Les widgets de cette application ont une touche minimaliste, idéale pour ceux qui veulent vérifier le prix en un coup d’œil et un peu plus. Ils prennent peu, s’adaptent bien et sont 100% personnalisables.

C’est l’une des applications de crypto-monnaie les mieux notées sur Google Play, en partie parce que, malgré le battage médiatique qu’elle inclut, tient parfaitement ses promesses.

Avec les widgets CryptoCharts Widget, vous pourrez suivre les citations de plus de 1500 crypto-monnaies différent, le tout avec des graphismes avec de nombreuses possibilités de configuration.

Choisissez le zoom, le période, le type de graphique (bougies ou lignes), quoi indicateurs voulez-vous qu’ils apparaissent, l’intervalle … Comme si cela ne suffisait pas, la taille des widgets est entièrement modifiable donc il est possible d’ajouter et mettre une demi-douzaine d’entre eux sur notre écran d’accueil.

Nous nous retrouvons avec l’un des widgets les plus faciles à utiliser. Peut-être que son design n’est pas le meilleur au monde mais il faut convenir qu’il fonctionne à merveille.

Le widget Bitcoin simple nous donne la possibilité de ajouter plusieurs guillemets sur notre écran d’accueil avec la devise de notre choix. Son principal atout est qu’il est livré sans application donc *prend moins de place et consomme moins de batterie (c’est ce que promet son développeur).

Rubriques connexes: Applications, personnalisation