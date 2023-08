Cet iPhone à 200 euros est le meilleur achat que tu feras aujourd’hui pour de nombreuses années.

Compact comme le seul et puissant comme n’importe quel iPhone haut de gamme.

L’iPhone SE de 2e génération est la meilleure façon de tester iOS une fois pour toutes et de se convaincre (ou non).

Lorsqu’il s’agit d’acheter un téléphone d’occasion en parfait état, Amazon est le leader incontesté. Si vous envisagez d’acheter un iPhone mais que votre budget ne permet pas une telle dépense, je vous recommande d’opter pour un iPhone SE de 2e génération pour seulement 209 euros dans sa version avec 128 Go. Le modèle avec 64 Go coûte 169 euros et pour 269,99 euros, vous pouvez obtenir celui avec 256 Go.

Il s’agit d’unités reconditionnées en excellent état de conservation externe et parfaitement fonctionnelles. Elles ont été vérifiées par l’équipe Amazon Renewed et bénéficient d’une garantie d’un an avec un retour sans aucune condition. C’est le moyen le meilleur et le moins cher de tester le système d’exploitation d’Apple et de vous décider à passer à iOS ou à rester définitivement sous Android.

iPhone SE 2 (64 Go)

iPhone SE 2 (128 Go)

Obtenez un iPhone pour seulement 169 euros

Acheter un iPhone n’est plus aussi cher qu’avant. Il est vrai que les modèles les plus récents, avec la mention Pro et Pro Max, dépassent notre budget pour beaucoup d’entre nous. Mais si vous voulez vivre l’expérience d’avoir un iPhone, dépenser 169 euros pour cet iPhone SE 2 de 64 Go suffit.

Ce modèle est sorti en avril 2020, mais il continue de recevoir la dernière version du système d’exploitation d’Apple, iOS 16, et iOS 17 sortira prochainement. C’est un téléphone très performant, comme tout ce qu’Apple fabrique, avec des performances exceptionnelles dans toutes les tâches. En tant que téléphone pour un usage quotidien, c’est l’un des meilleurs.

Ce modèle en particulier est équipé du processeur Apple A13 Bionic, tout comme l’iPad de 9e génération de 2021. Il s’agit d’un processeur sur 7 nm cadencé à 2,65 GHz et très économe en énergie. De plus, il dispose de 3 Go de RAM et d’une mémoire interne de 64/128/256 Go, selon la version choisie.

Il dispose d’un écran IPS de 4,7″ HD+ (1334 x 750 px) intégré dans un châssis en aluminium et en verre de très haute qualité, avec une résistance IP67. Il n’y a pas d’encoche sur l’écran, mais la luminosité typique est de 625 nits. Cet écran est très bon et les haut-parleurs intégrés sont excellents.

L’un des aspects les plus impressionnants de tous les iPhone, tout comme les Pixel de Google, est la photographie. Malgré n’avoir qu’une seule caméra arrière de 12 MP f/1.8, les résultats en photo et en vidéo 4K sont spectaculaires, et cela de manière automatique. Son appareil photo frontal de 7 MP prend des portraits remarquables. Il a même obtenu 110 points dans le test de DxOMark.

iPhone SE 2 (64 Go)

iPhone SE 2 (128 Go)

Étant donné que c’est un téléphone si compact, il est logique que sa batterie le soit encore plus. En effet, cet iPhone SE 2 est équipé d’une batterie de 1821 mAh capable de se charger à 18 W. Cela nous donne une autonomie d’un jour et demi avec une utilisation normale. Si nous l’utilisons intensivement, il est possible que nous arrivions tout juste à minuit.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :