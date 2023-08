La compagnie aérienne lui a dit que sa valise était perdue à jamais. Mais elle avait un AirTag à l’intérieur…

La voyageuse Sandra Shuster ridiculise les protocoles d’United Airlines en retrouvant sa valise perdue grâce à un AirTag, face à l’incompétence de la compagnie aérienne.

United Airlines a perdu la précieuse valise avec le matériel de crosse de Sandra Shuster et de sa fille Ruby.

De plus en plus d’utilisateurs utilisent des AirTags ou des dispositifs similaires stratégiquement placés à l’intérieur de leurs valises lorsqu’ils voyagent, et ce parce qu’il est effectivement de plus en plus fréquent que les compagnies aériennes gèrent les bagages de manière déficiente et finissent par perdre des valises sans possibilité de récupération rapide pour les voyageurs.

C’est précisément le cas de Sandra Shuster et de sa fille Ruby, dont CNN a récemment rapporté l’histoire, car la situation a été assez curieuse, voire indigne, pour cette utilisatrice fréquente d’United Airlines qui a vu la compagnie aérienne perdre une précieuse valise contenant tout le matériel de crosse de Ruby, sans offrir de solution, même lorsque la valise était localisée par un AirTag d’Apple et que Sandra elle-même leur avait indiqué où elle se trouvait.

United Airlines insistait pour lui renvoyer sa valise perdue sur le prochain vol en partance de Baltimore, mais Sandra Shuster savait déjà que ce ne serait pas le cas car elle avait un AirTag lui indiquant que sa valise était restée à Chicago.

Pour vous mettre dans le contexte, la situation a commencé lors d’un vol de retour de Baltimore à Denver via Chicago après une compétition, lors duquel Sandra et Ruby portaient leurs vêtements et effets personnels dans des bagages à main, ayant enregistré seulement une grande valise contenant le matériel de crosse, d’une valeur d’environ 2000 dollars et difficile à remplacer non seulement pour des raisons économiques, mais aussi parce qu’il s’agit de matériel spécifique qui prend plusieurs semaines à obtenir et à s’adapter au sportif.

C’est là que l’odyssée a commencé, car Sandra a initié les réclamations nécessaires auprès de la compagnie aérienne, qui a répondu succinctement : « votre valise arrivera plus tard aujourd’hui sur l’un des deux vols suivants », ce qui, comme vous pouvez vous en attendre, ne s’est pas produit. En réalité, United Airlines avait mélangé les étiquettes, en mettant sur cette valise celle d’un autre passager qui allait rester à Chicago, ce qui a entraîné l’envoi de la valise de Sandra Shuster aux hippodromes de l’aéroport international d’O’Hare, où elle est restée car personne ne l’a récupérée.

En réalité, Sandra Shuster savait déjà que sa valise n’était pas à Baltimore et ne serait pas non plus sur les vols suivants, car cette voyageuse avertie, anticipant les problèmes croissants avec les valises de toutes les compagnies aériennes et la particularité de ses bagages, avait acheté et installé un AirTag d’Apple sur sa valise pour la localiser en permanence.

Avec ces informations, plusieurs communications ont eu lieu entre Sandra et United Airlines, mais les protocoles internes de la compagnie ne semblaient pas fonctionner, car bien que la cliente ait indiqué à plusieurs reprises que sa valise était à Chicago et qu’ils devaient informer le personnel au sol de cet aéroport, personne ne lui a rendu sa valise pendant que le temps passait et que sa fille continuait à concourir avec du matériel prêté.

C’est ainsi que Sandra Shuster, après qu’un représentant d’United lui ait directement indiqué « nous ne savons pas où elle se trouve » et qu’une personne ait pu voler sa valise et retirer l’étiquette de suivi, ce qui rendait ces informations inutiles, a décidé de résoudre le problème par elle-même en utilisant des points de sa carte de voyageur fréquent pour se rendre à Chicago, en prévenant préalablement de sa visite pour rechercher personnellement ses bagages perdus.

Le plus curieux de tout cela, c’est que dès son arrivée à O’Hare et en se rendant directement à la zone de récupération des bagages, elle s’est approchée du comptoir d’United et après avoir expliqué la situation au personnel, ils lui ont dit qu’ils ne savaient rien de l’affaire et qu’ils n’avaient été avertis par personne, et ils lui ont remis sa valise en question de 30 secondes seulement en lui indiquant qu’elle avait en effet été rangée avec les autres bagages perdus, après avoir été laissée sur les tapis il y a quelques jours.

Après son arrivée à l’aéroport de Chicago et s’être adressée au personnel de récupération des bagages d’United, ils lui ont confirmé que personne ne les avait informés de quoique ce soit et lui ont remis sa valise perdue en 30 secondes seulement.

La grave sanction pour les protocoles internes d’United Airlines est qu’après que l’affaire ait été rendue publique, la compagnie s’est empressée de lui restituer les points qu’elle avait dépensés sur sa carte de voyageur premium, en plus de lui offrir une réduction sur son prochain voyage pour compenser les désagréments et les frais de taxe, en informant par ailleurs qu’elle révisera ses procédures de gestion des bagages perdus afin que cela ne se reproduise pas à l’avenir.

Incroyable où nous en sommes et ce qu’une petite pièce de technologie peut faire, surtout parce qu’un AirTag est une étiquette relativement peu coûteuse qui fonctionne avec une simple pile bouton, mais comme vous pouvez le voir dans des cas comme celui-ci, elle peut résoudre un problème majeur.

