AMOLED, puce MediaTek et 4 caméras : ce POCO est brutal pour seulement 137 euros

Vous n’avez pas à payer trop cher pour avoir un bon téléphone portable, ce POCO est bon marché et a tout ce dont vous avez besoin.

Les caméras du POCO M5s.

Nous pouvons sembler un peu répétitifs, mais si vous recherchez un smartphone complet et équilibré offrant une bonne expérience utilisateur et pour lequel vous n’avez pas à dépenser beaucoup d’argent, les meilleures options se trouvent dans le catalogue de Xiaomi. C’est pourquoi je tiens à vous recommander le POCO M5s, un téléphone portable que vous pouvez acheter dès maintenant pour seulement 137 euros grâce à AliExpress.

Nous parlons d’un smartphone qui a été mis en vente à plus de 200 euros, en réalité il est toujours vendu à son prix d’origine dans la boutique officielle de Xiaomi. Il possède toutes les caractéristiques dont vous avez besoin pour profiter au quotidien, un écran de qualité, une puce fiable, de bonnes caméras et une batterie qui ne vous laissera pas tomber.

POCO M5s

Achetez le téléphone portable Xiaomi au meilleur prix

MediaTek Helio G95

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,43 pouces, résolution Full HD+

4 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh

Prise jack 3,5 mm, radio FM et NFC

À l’avant, notre protagoniste est doté d’un écran AMOLED de 6,43 pouces et d’une résolution Full HD+. Il est rare de trouver des panneaux aussi colorés pour moins de 200 euros, gardez cela à l’esprit. Vous pourrez profiter comme jamais des séries et des films que vous aimez tant.

À l’intérieur, l’un des processeurs de milieu de gamme fabriqués par MediaTek. La marque chinoise est une véritable garantie de qualité, ses puces font un excellent travail et feront fonctionner les applications que vous utilisez quotidiennement sans problème. Le Helio G95 est un processeur en lequel vous pouvez avoir confiance.

Xiaomi travaille depuis des années sur les caméras de ses appareils, vous pourrez prendre des photos sans crainte et obtenir de bonnes photographies dans toutes sortes de situations. À l’arrière, il y a un capteur principal de 64 mégapixels, un objectif grand-angle de 8 mégapixels, une caméra pour le mode portrait et un capteur macro.

POCO M5s

Aujourd’hui, même les appareils les plus économiques sont capables d’offrir une bonne expérience utilisateur et de nous accompagner pendant longtemps en maintenant un bon niveau. Ce POCO est un excellent exemple, un terminal qui sera votre fidèle compagnon et pour lequel vous n’aurez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Vraiment, pour moins de 150 euros, c’est l’un des meilleurs achats que vous pouvez faire dès maintenant.

