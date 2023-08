Google crée un village virtuel avec des bots d’IA autonomes qui planifient des élections et célèbrent même la Saint-Valentin

Un groupe de chercheurs de Google et de l’université de Stanford a développé un village virtuel, appelé « The Village », où 25 bots basés sur l’intelligence artificielle cohabitent, prennent des décisions, se souviennent des expériences vécues et agissent en conséquence. Dans l’article de recherche, les créateurs expliquent que l’objectif de l’étude était de créer une IA capable de produire un comportement crédible et similaire à celui des êtres humains.

Et il semble qu’ils aient bien avancé. Ils expliquent que grâce à l’apprentissage obtenu, les bots « se réveillent » chaque jour, discutent des potins du village et sont même capables d’organiser des élections ou de planifier des fêtes à des dates importantes, comme la Saint-Valentin.

The Village, le village artificiel qui peut nous aider à comprendre les complexités du comportement humain

L’objectif initial des auteurs était de créer une nouvelle architecture combinant un grand modèle de langage du type GPT-4 avec des mécanismes de mémoire et d’attention pour permettre aux agents de générer de nouveaux comportements en réponse à de nouvelles entrées.

Pour y parvenir, une série d’expériences est présentée, démontrant que les bots, ou « agents générateurs », peuvent apprendre à effectuer des tâches complexes telles que jouer à des jeux, planifier des réunions et écrire des histoires.

En examinant le comportement des bots, les chercheurs ont pu déterminer qu’ils sont capables de communiquer et de coopérer entre eux. Il a été découvert qu’ils avaient une routine quotidienne similaire à celle des êtres humains, probablement parce que leur entraînement a été réalisé à partir d’un ensemble de données basées sur de véritables conversations humaines.

Des résultats frappants ont été obtenus tout au long de l’étude. Par exemple, à un moment donné, l’un des « bots » a été chargé d’organiser une fête de la Saint-Valentin. Le reste des « bots » a décidé de coopérer en distribuant des invitations ou en décorant le lieu.

Cela a été rendu possible, selon les auteurs de l’étude, grâce à la décision de donner aux bots la capacité de stocker des souvenirs et d’agir en fonction de ceux-ci, de sorte qu’ils puissent utiliser les expériences passées pour guider leurs actions futures et même apprendre des erreurs commises. Par exemple, ils citent la capacité de choisir des cadeaux d’anniversaire en fonction des goûts ou des besoins d’un autre bot.

Bien qu’il s’agisse d’un projet en cours de développement, les chercheurs estiment que les résultats obtenus avec The Village peuvent avoir un impact notable sur les futures applications interactives, notamment les outils de conception, les systèmes informatiques, les assistants virtuels ou les environnements sociaux immersifs.

