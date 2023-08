Débloquer le plein potentiel de X : Appels vocaux et vidéo à venir bientôt !

X, autrefois appelé Twitter, a beaucoup changé. Dans un monde de technologie en pleine croissance, les mouvements judicieux d’Elon Musk ont ouvert la voie. Au-delà de l’accent mis sur l’alphabet, le changement de marque de X vise à passer des microblogs à une application complète. Bien que les progrès aient été lents, les événements récents suggèrent que X est sur le point de présenter plusieurs nouvelles fonctionnalités fascinantes qui pourraient changer le paysage des médias sociaux. Nous parlons de l’appel vidéo.

Andrea Conway, designer de X, a suggéré une future fonctionnalité d’appel vocal et vidéo intégrée. Un récent message cryptique avec la phrase mystérieuse « just called someone on X » nous a donné un aperçu de cette possibilité enthousiasmante. Cette découverte marque une grande avancée. Bien que les messages directs de X offrent des appels vocaux, l’ajout de la discussion vocale et vidéo en temps réel serait révolutionnaire. La fonction « Spaces » actuelle est similaire à l’expérience audio partagée de Clubhouse. De toute évidence, c’est une bonne fonctionnalité. Mais sa nature publique ne favorise pas les discussions intimes en tête-à-tête.

L’appel vocal et vidéo pourrait être ajouté à X pour élever son statut et le rapprocher des géants des médias sociaux tels que Facebook et Instagram. X peut se démarquer de ses concurrents tels que Threads et Bluesky en offrant aux utilisateurs une gamme complète d’options de discussion.

Elon Musk a d’abord évoqué l’idée de l’appel en mai. Il parlait du moment où les personnes pourraient parler à des personnes de l’autre côté du globe sans numéros de téléphone. Lors d’une récente interview, Linda Yaccarino, PDG de X, a confirmé cela et a déclaré que l’appel vidéo serait bientôt disponible. Cette démarche fait partie du plan global de Musk visant à faire de X une « application tout-en-un ». Ainsi, ce sera une plateforme flexible où les artistes peuvent s’épanouir, où le contenu vidéo est abondant, où les paiements sont faciles et les interactions illimitées.

Explorez la nouvelle ère des médias sociaux avec X et sa fonction d’appel vocal/vidéo

L’objectif de X est de se libérer des contraintes du microblogging traditionnel. Il veut réinventer notre façon de nous engager, de réaliser des transactions et d’interagir. Cela devient plus clair à mesure que le changement de marque s’accélère. La rupture avec le langage et le logo précédents de Twitter est un changement radical qui permettra de nouvelles évolutions. La vidéo en format long, les abonnements aux créateurs, les paiements et maintenant les appels vidéo sont autant d’éléments qui témoignent de l’engagement de X à fournir une expérience en ligne complète.

Cependant, ce changement ne se fait pas sans tests. Les experts en matière de confidentialité s’inquiètent de la concentration de nombreuses données sur une seule plateforme, ce qui pourrait entraîner des fuites de données. Cependant, la PDG déterminée de X, Yaccarino, pense qu’ils peuvent reproduire le succès de plateformes comme WeChat en Chine, qui regroupe de nombreuses tâches dans une seule application. Avec cette vision et le génie de Musk, X se prépare à un avenir palpitant. Il réunira connexion, création et communication, en remodelant les médias sociaux. Que vous soyez un utilisateur de longue date de X ou que vous l’exploriez simplement, soyez attentif aux innombrables opportunités de ce voyage numérique.

