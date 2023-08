Les 5 meilleures applications pour prendre des notes sur iPad.

Voici les cinq meilleures applications pour prendre des notes sur iPad.

Nous allons vous montrer les cinq meilleures applications pour prendre des notes sur iPad. En effet, l’iPad est devenu progressivement un ordinateur secondaire à utiliser à la place du Mac grâce à sa puissance, son écran et l’Apple Pencil. Un endroit où exprimer notre créativité grâce à des applications de dessin ou de prise de notes.

Grâce à ces cinq applications pour prendre des notes sur iPad que nous allons vous présenter, vous pourrez bien sûr gérer vos notes personnelles, mais vous pourrez également les utiliser pour prendre des notes si vous utilisez votre iPad pour étudier. Dans ce guide, nous avons rassemblé les cinq meilleures applications qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre iPad.

Notes d’Apple

L’iPad est livré avec plusieurs applications préinstallées, dont l’une est l’application native Notes. Parfois, nous recherchons des alternatives à ces applications fournies gratuitement par Apple, et souvent, les applications natives sont plus que suffisantes. Comme c’est le cas avec Notes.

L’application native Notes a beaucoup de potentiel, en plus de disposer de fonctionnalités présentes chez les concurrents, telles que la possibilité d’utiliser des tableaux, numériser des documents, créer des notes collaboratives, trier par dossiers et, dans iOS 17, la possibilité de lier des notes entre elles sera ajoutée.

Penultimate

Cette application combine deux modes d’écriture : un mode d’écriture conventionnel via du texte et un mode d’écriture via des dessins et des images. Penultimate offre une excellente expérience d’écriture en s’intégrant parfaitement avec l’Apple Pencil et en reconnaissant les traits. Si vous êtes fan d’écriture avec le stylet Apple, cette application pourrait vous convenir.

Microsoft OneNote

OneNote est l’une des nombreuses applications développées par Microsoft. Comme vous pouvez vous en douter, son objectif est de organiser nos notes, prendre des notes ou avoir notre propre bloc-notes numérique. En plus d’être gratuit, Microsoft OneNote peut également servir à écrire n’importe quel type de texte, créer des rappels ou des listes de toutes sortes.

GoodNotes

Il existe de nombreuses applications pour prendre des notes sur iPad, mais sans aucun doute, l’une des plus reconnues est GoodNotes. GoodNotes est un outil qui tire pleinement parti de l’Apple Pencil dans le but de prendre des notes avec le stylet Apple.

GoodNotes permet d’écrire, souligner, dessiner et créer des plannings pour s’organiser. Par exemple, vous pouvez créer un planning pour noter ce que vous voulez faire pendant la semaine. C’est une application payante, mais cela en vaut vraiment la peine.

Pages d’Apple

Une autre des applications natives d’Apple qui vaut le détour. Contrairement à l’application native Notes qui est présente par défaut sur tous les appareils Apple, Pages est le traitement de texte, le Word d’Apple, pour ainsi dire. Bien qu’il soit destiné à être utilisé davantage sur Mac, il est également possible de l’utiliser sur iPhone pour enregistrer nos notes.

Avec Pages, on peut faire beaucoup de choses. En effet, Pages propose plus de 60 modèles et est compatible avec tous types de contenus tels que des images et des vidéos, des graphiques et prend en charge les gestes multi-touch. Comme nous l’avons dit, il n’est pas toujours nécessaire de dépenser de l’argent ou de chercher des alternatives tierces.

Voici les cinq meilleures applications pour prendre des notes sur iPad de l’App Store. Le store d’applications d’Apple propose des applications de toutes sortes, des applications d’édition photo aux applications médicales, par exemple.

