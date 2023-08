Plus recommandé que celui de Xiaomi : cette trottinette électrique a une grande autonomie et des roues tubeless.

Voici le véhicule de mobilité urbaine le plus populaire, et ce fabricant propose des modèles très recommandés.

La trottinette Segway-Ninebot est appelée à être l’alternative la plus fiable aux modèles de Xiaomi.

Vous avez besoin d’une trottinette électrique de haute qualité, avec des matériaux très durables et une autonomie phénoménale ? Segway et Ninebot se sont associés pour créer une série de trottinettes haut de gamme pour le grand public, à des prix réduits. De cette union est née le modèle MAX G30LE II, que vous pouvez obtenir dès maintenant pour 549 euros sur Amazon et 499 euros sur MediaMarkt.

Grâce à son puissant moteur et à ses matériaux de première qualité, vous pouvez avoir l’une des meilleures trottinettes électriques du marché à un prix imbattable, bien inférieur aux meilleurs modèles de Xiaomi dans ce domaine. Rejoignez la famille de la mobilité urbaine haut de gamme avec Segway-Ninebot.

Achetez l’une des meilleures trottinettes électriques actuelles

L’une des principales caractéristiques de cette trottinette est l’ajout de pneus tubeless de 10 pouces de nouvelle génération, qui ont la capacité d’absorber les chocs et les vibrations sur le terrain, offrant une conduite douce et confortable. Cela augmente le niveau de sécurité en réduisant les risques de glissades et de chutes sur les surfaces irrégulières.

Le système de freinage régénératif est une autre caractéristique remarquable du MAX G30LE II. Ce système utilise l’électricité et l’énergie recyclée lors du freinage, ce qui contribue à prolonger l’autonomie de la trottinette et à réduire l’usure des freins traditionnels.

En ce qui concerne les performances, le MAX G30LE II est capable d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, vous permettant d’explorer le monde qui vous entoure ou simplement de vous déplacer de manière efficace et rapide. Grâce à sa batterie haute capacité, cette trottinette électrique a une impressionnante autonomie d’environ 40 km.

La trottinette offre trois modes de conduite : Eco, Drive et Sport. Ces modes vous permettent de régler la vitesse et la puissance du moteur. Vous pourrez gravir des pentes jusqu’à 20 degrés, ce qui en réalité un choix idéal pour ceux qui vivent dans des zones avec des terrains plus escarpés.

La trottinette est équipée d’un frein à tambour à l’avant et d’un frein électronique à l’arrière, tous deux contrôlés par la même poignée de frein. Cela assure un freinage équilibré et efficace. De plus, elle est dotée de réflecteurs E-MARK à l’avant, sur les côtés et à l’arrière, ce qui améliore la visibilité de la trottinette dans des conditions de faible luminosité et contribue à une plus grande sécurité routière.

Avec une capacité de charge maximale de 100 kg et un poids de la trottinette de 17,5 kg, le MAX G30LE II est suffisamment robuste pour accueillir la plupart des utilisateurs tout en conservant une structure légère, pliable et portable qui facilite son transport et son stockage.

