Un piratage force une entreprise de logiciels espions à fermer définitivement

LetMeSpy cesse d’exister : d’être l’un des logiciels espions pour Android les plus célèbres, à disparaître à cause d’une attaque.

Des employés d’une entreprise travaillant sur leurs ordinateurs

LetMeSpy était, jusqu’à il y a quelques jours, l’une des entreprises les plus reconnues dans le monde de la cybersécurité pour être responsable de la création de l’un des logiciels espions les plus populaires disponibles sur Android. Et je dis « était », car l’entreprise a décidé de fermer ses portes indéfiniment, après avoir subi une attaque qui a supprimé toutes les données stockées sur ses serveurs.

La société elle-même a été responsable de l’annonce de la cessation de ses opérations via son site web, où elle a officialisé la fermeture permanente de son service de logiciel espion pour le système d’exploitation Android.

LetMeSpy surveillait plus de 250 000 appareils Android

C’est au mois de juin que LetMeSpy a subi l’attaque qui a fini par supprimer toutes les données stockées sur ses serveurs, y compris les informations des utilisateurs qui avaient été stockées grâce à la surveillance effectuée par leur logiciel espion.

Grâce à une sauvegarde de la base de données stockée sur les serveurs de l’entreprise, il a été révélé que le logiciel espion de LetMeSpy avait été utilisé pour voler des données sur plus de 13 000 appareils infectés, devenant l’un des logiciels les plus utilisés pour espionner les appareils Android aujourd’hui.

Le produit phare de LetMeSpy était un logiciel espion destiné au système d’exploitation Android, capable de surveiller toutes les actions qu’un utilisateur effectue sur son smartphone. Une fois installée sur l’appareil de la victime, l’application restait invisible pour éviter d’être découverte, tout en collectant des informations sensibles, y compris le contenu des messages texte (donc elle pouvait être utilisée pour espionner WhatsApp de la victime) ou les enregistrements d’appels.

Actuellement, le service de logiciel espion distribué par LetMeSpy ne fonctionne plus, comme l’a annoncé l’entreprise elle-même. Un porte-parole de la société en a également profité pour détailler l’attaque subie sur leurs serveurs, affirmant qu’il s’agissait d’un « accès non autorisé à la base de données du site web de LetMeSpy, téléchargeant et effaçant simultanément les données du site web par l’auteur de l’attaque ».

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :