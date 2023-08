Bill Gates possède une gigantesque ferme de moustiques, mais c’est pour une bonne raison.

Produit plus de 30 millions de moustiques par semaine.

La ferme de moustiques de Bill Gates est située en Colombie

Bill Gates est une personnalité assez importante dans le monde de la philanthropie et de la science. Il est souvent médiatisé, faisant des prédictions sur les emplois du futur et avertissant également des plus grandes erreurs de sa vie pour que personne ne tombe dedans. C’est pourquoi, qu’on soit d’accord ou non avec lui, il est une personne à prendre en compte.

Maintenant, l’un de ses projets a vu le jour à Medellín, en Colombie, et consiste en une ferme qui produit trente millions de moustiques par semaine. Leur utilité peut sembler nulle, mais en réalité, les moustiques ont une valeur fondamentale.

La plus grande ferme de moustiques de Colombie

Selon Infobae, depuis 2017, un projet soutenu par Bill Gates se charge de produire et de libérer des moustiques infectés par « Wolbachia », une bactérie. L’endroit choisi pour ce projet est Medellín, en Colombie. Et non, Gates ne veut pas infecter la population colombienne avec une maladie, mais sa fondation a développé un projet pour protéger la population et ces précieux animaux des maladies telles que la dengue ou la fièvre jaune qui causent la mort de millions de personnes chaque année.

La ferme est capable de produire 30 millions de moustiques par semaine et ils sont inoculés avec « Wolbachia ».

L’objectif de tout cela est de sauver des vies, car ce type de maladies utilise les moustiques et leurs piqûres désagréables comme vecteurs de la maladie. C’est quelque chose dont nous ne nous préoccupons pas en Occident, bien que cela commence à se faire sentir de plus en plus en raison du changement climatique notable. À travers sa fondation, le philanthrope lutte contre les graves problèmes auxquels l’humanité est confrontée, et ceci en est un.

En réalité, l’endroit n’a pas été choisi au hasard, car Medellín est l’un des points chauds en matière de transmission de maladies par les moustiques. Selon le média, la dengue a affecté plus de 35 000 personnes en six ans. Après discussion du projet et de son fonctionnement, les experts ont développé cette ferme de moustiques dont l’objectif vital est d’éliminer la transmission des maladies.

Elle a été baptisée « World Mosquito Program » et son objectif est de libérer les moustiques porteurs de la bactérie mentionnée ci-dessus. Cette bactérie neutralise les autres maladies et fait en sorte que la piqûre du moustique soit gênante mais sans danger pour l’homme.

Bill Gates n’est pas totalement impliqué dans le projet, mais il en est l’un des financeurs. Cependant, sa fondation est souvent présente non seulement dans cette campagne, mais aussi dans de nombreuses autres qui se déploient dans le monde entier et qui cherchent à résoudre des problèmes mondiaux de manière claire.

Pour résumer:

La ferme de moustiques produit 30 millions de ces insectes par semaine.

Il ne s’agit pas de simples moustiques, mais ils sont inoculés avec une bactérie .

. L’objectif de cette bactérie est de neutraliser la présence d’autres bactéries ou virus dont le moustique est vecteur, tels que la dengue ou la fièvre jaune.

Ainsi, la fondation Bill & Melinda Gates et les universités de la région colombienne veillent à la sécurité d’une des régions les plus touchées par les virus transmis par les moustiques.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :