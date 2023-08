La montre connectée la plus vendue d’Amazon est celle-ci avec 15 jours de batterie, IP68 et 100 modes sportifs

No es muy conocido, pero gracias a su precio ajustado, ha superado a la Mi Band 7 de Xiaomi.

Si vous recherchez une montre connectée bon marché, vraiment bon marché, avec toutes sortes de fonctionnalités et de capteurs, vous allez adorer cette montre inconnue de Ddidbi vendue à 32 euros sur Amazon. Elle est devenue la semaine dernière la montre connectée la plus vendue du moment sur la boutique du géant américain.

Le prix final est obtenu en utilisant un coupon de réduction de 18 euros supplémentaire. Vous devez le cocher avant d’ajouter le produit au panier. Le meilleur dans tout ça, c’est que vous êtes libre de choisir la couleur qui vous plaît le plus, car toutes les couleurs sont en promotion (bleu, noir, rose et blanc). Ses caractéristiques et son prix sont très similaires à ceux d’une montre un peu plus connue, l’Amazfit Bip 3, qui coûte 47,99 euros.

Cette montre connectée économique vous permet de rester connecté en mouvement. Grâce à sa capacité de connexion Bluetooth à votre téléphone, vous pouvez passer et recevoir des appels directement depuis votre poignet. De plus, vous ne manquerez jamais un message important grâce aux notifications en temps réel pour les réseaux sociaux et les applications de messagerie comme Facebook, WhatsApp et bien d’autres. La fonction de vibration vous alerte discrètement des appels entrants et des messages pendant que vous faites autre chose.

Équipée d’un écran tactile IPS de 1,85 pouce en haute définition et en couleur, cette montre connectée vous offre une expérience visuelle claire. Vous pouvez explorer plus de 100 fonds d’écran ou les personnaliser avec les vôtres pour adapter la montre à votre style et changer son apparence en un instant.

Avec plus de 112 modes sportifs, cette montre devient votre partenaire d’entraînement ultime. Que vous marchiez, couriez, fassiez du vélo ou pratiquiez des sports d’équipe, cette montre enregistre vos performances et vous aide à atteindre vos objectifs de remise en forme.

Suivez en permanence votre santé grâce à la surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 et à l’analyse du sommeil nocturne. Bien que ces données soient informatives et non médicales, elles vous offrent une compréhension précieuse de votre bien-être général et de vos habitudes de sommeil.

Cette montre s’adapte à toutes les occasions avec deux bracelets interchangeables : un bracelet sport pour des activités plus vigoureuses et un bracelet au style plus formel. Sa conception certifiée IP68 et résistante à l’eau vous permet de l’emmener même les jours de pluie ou pendant les séances de natation.

Plus qu’une simple montre, cet appareil devient votre assistant personnel. De la configuration des alarmes et du contrôle de la musique à la consultation de la météo et à la prise de photos avec votre téléphone en utilisant le déclencheur de l’appareil photo, il simplifie votre quotidien.

Enfin, cette montre connectée est conçue avec une grande efficacité énergétique. La batterie d’une capacité élevée de 280 mAh permet à la montre de fonctionner pendant environ 7 jours avec une utilisation constante et jusqu’à 15 jours en mode veille. À seulement 32 euros avec une réduction de coupon pour le moment, vous ne trouverez pas quelque chose d’aussi complet dans cette gamme de montres intelligentes.

