iPhone 15: voici les fonctions qui les rendront spéciaux

Les iPhone 15 auront des nouveautés qui les rendront spéciaux

Il n’est jamais un mauvais moment pour acheter un nouvel iPhone si vous en avez vraiment besoin, cependant, le mois d’août n’est pas le meilleur moment pour un tel achat. Il faut prendre en compte que les iPhone 15 et 15 Pro seront présentés le 12 ou le 13 septembre prochain, avec leur sortie ultérieure le 22 septembre, donc, si ce n’est pas vraiment nécessaire, il vaut mieux attendre et prendre une décision une fois qu’ils seront présentés.

Les iPhone 15 et 15 Pro apporteront des nouveautés très intéressantes car Apple incorpore généralement de grandes nouveautés tous les trois ans, donc les iPhone 15 et 15 Pro seront à la hauteur. En réalité, ces appareils, en particulier les Pro, auront plusieurs fonctions qui en valent la peine et pour lesquelles il aura été judicieux d’attendre avant d’acheter un nouvel iPhone.

Dynamic Island sur tous les modèles

Le Dynamic Island a été présenté comme l’une des plus grandes nouveautés de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max. Une découpe en forme de capsule en haut de l’écran avec laquelle vous pouvez interagir et effectuer des actions telles que mettre en pause la lecture ou régler une minuterie, par exemple.

Il est actuellement prévu que tous les iPhone 15 auront l’île dynamique, ce qui indique qu’ils pourraient ajouter de nouvelles fonctionnalités en l’ayant sur tous les modèles. Actuellement, elle n’est pas entièrement fonctionnelle, donc ce mouvement pourrait être la raison de la poussée qui lui reste à réaliser.

Titane sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max

L’année dernière, la société de la pomme a lancé l’un de ses plus grands iPhone les plus confortables, l’iPhone 14 Plus. Cet iPhone est l’un des plus légers de sa catégorie. Malgré sa taille de 6,5 pouces, grâce à la combinaison de ses matériaux, on a réussi à le rendre léger malgré sa taille.

Cela sera également réalisé cette année sur les iPhone 15 Pro grâce au changement de matériau. Nous passerons de l’acier au titane, ce qui permettra aux iPhone 15 Pro et surtout aux iPhone 15 Pro Max d’être beaucoup plus légers et confortables en réduisant considérablement leur poids.

Nouveau design avec des bords ultra fins

Bien que cela ne soit pas une fonctionnalité en soi, le design d’un appareil est également très important. Selon les rumeurs, Apple utilisera une nouvelle technologie pour réduire au minimum les bords des iPhone 15 Pro.

Plus précisément, les bordures de l’écran frontal des iPhone 15 Pro mesureront 1,5 millimètre, ce qui représente une réduction de 30% par rapport aux iPhone 14 Pro. Grâce à cela, Apple serait sur le point de réaliser son rêve de lancer un iPhone tout écran.

Nouveau bouton d’action sur les iPhone 15 Pro

Après de nombreuses années, il semble qu’Apple apporte un changement sur les iPhone 15 Pro auquel personne ne s’attendait : supprimer l’interrupteur de silence si caractéristique des iPhones depuis le début. À la place, un nouveau bouton d’action serait ajouté pour effectuer des actions, tout comme sur les Apple Watch Ultra.

Nous connaissons déjà certaines des fonctions que nous pourrions réaliser grâce à ce nouveau bouton, comme par exemple : allumer la lampe de poche, ouvrir l’appareil photo, mettre l’iPhone en mode silencieux, ouvrir le traducteur et bien plus encore. Sans aucun doute, un changement triste, mais en même temps intéressant.

Nouvel objectif périscope sur les modèles Pro Max

On dit également que les iPhone 15 Pro Max auront un nouvel objectif périscope qui permettra d’améliorer le zoom jusqu’à 8x. Cela serait exclusif à ce modèle, mais sans aucun doute, l’expérience serait améliorée grâce à cette nouvelle technologie qu’Apple pourrait intégrer.

De plus, on dit aussi que tous les iPhone 15 auraient un port USB-C, ce qui serait une autre raison pour laquelle il aurait été utile d’attendre la présentation des iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

