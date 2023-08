Programmer depuis votre appareil Android ou iOS sera beaucoup plus facile grâce à la nouveauté de Google

Google a un nouveau projet qui promet de faciliter votre travail lorsque vous souhaitez développer des logiciels à partir de votre appareil iOS, Android ou via le web.

Un développeur face à un éditeur de code

Google a une nouvelle initiative qui peut marquer un avant et un après dans le monde du développement de logiciels. Son nom est Project IDX, et il s’agit d’un environnement de développement soutenu par l’intelligence artificielle, qui facilitera la tâche ardue (jusqu’à présent) de programmer à partir d’un appareil mobile, comme une tablette Android ou un iPad.

Project IDX est un environnement de développement en ligne basé sur Code OSS, la version open source de Microsoft Visual Studio Code. Google a pris cette IDE comme base, et a ajouté plusieurs fonctionnalités intéressantes, telles que des outils de prévisualisation, des émulateurs Android et iOS, et bien plus encore, pour créer l’une des meilleures applications imaginables pour les développeurs.

Project IDX facilite la programmation à partir de votre appareil mobile

IDX arrive pour rendre la programmation plus accessible et flexible aux développeurs, car ils n’auront pas besoin d’avoir toujours à portée de main un ordinateur suffisamment puissant, ou compatible avec les principaux environnements de développement utilisés pour créer des logiciels.

En effet, IDX s’exécute sur le web, via une machine virtuelle Linux présente dans le cloud. Cela permet d’utiliser pratiquement n’importe quel outil de développement de logiciels disponible, ou d’utiliser l’un des modèles prédéfinis de Flutter, Next.js, React ou Angular. Il sera possible d’accéder depuis n’importe quel appareil via le web, ainsi que depuis l’application officielle pour iOS et Android.

Une des fonctionnalités les plus intéressantes est la possibilité d’accéder à des émulateurs iOS et Android, qui permettent de tester en temps réel le logiciel créé. En raison des restrictions imposées par Apple, Google explique qu’ils utilisent des ordinateurs macOS pour compiler le code et donner au développeur un aperçu de son application.

Mais ce n’est pas tout. IDX bénéficie également des dernières avancées de Google dans le domaine de l’intelligence artificielle, et intègre Codey et le modèle de langage PaLM 2. Ainsi, il offre une saisie semi-automatique intelligente du code, un chatbot d’aide et d’autres fonctionnalités qui promettent de faciliter le travail des développeurs.

Actuellement, le projet IDX n’est pas disponible et son prix n’a pas été révélé. Si vous souhaitez l’essayer, vous devez vous inscrire sur la liste d’attente via le site officiel du projet. La société espère pouvoir donner gratuitement accès aux premiers utilisateurs dans les mois à venir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :