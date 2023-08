Cette application donne à l’encoche de votre téléphone portable la fonction que vous choisissez : c’est incroyablement utile

Si vous voulez tirer le meilleur parti de l’encoche de votre smartphone Android, voici l’application dont vous avez besoin.

Un smartphone Android avec un trou dans l’écran

La grande majorité des smartphones Android modernes utilisent déjà un trou dans l’écran pour placer la caméra « selfie » à l’avant du téléphone, sans augmenter l’épaisseur des bords entourant l’écran de manière inutile. Cependant, très peu de marques profitent de l’existence de ce trou pour permettre à l’utilisateur de tirer parti de cette caractéristique. Heureusement, il existe des applications qui permettent de l’utiliser, et nous avons déjà parlé de certaines des meilleures dans le passé.

L’une d’entre elles est Touch the Notch, une application gratuite très utile, qui compte déjà plus de 10 000 téléchargements sur Google Play, avec une note moyenne de 4,8 étoiles de la part des utilisateurs. Nous allons tout vous dire à son sujet.

Touch the Notch : donnez une nouvelle utilisation au trou dans l’écran de votre téléphone portable

L’application en question fonctionne de manière simple : dès que vous l’ouvrez pour la première fois, elle vous demandera d’accorder certaines autorisations nécessaires pour fonctionner. Une fois que vous l’avez fait, vous n’avez plus qu’à configurer ce que vous voulez qu’il se passe lorsque vous touchez le trou dans l’écran de votre téléphone portable.

Touch the Notch vous permet de choisir ce qui se produit lorsque vous effectuez un seul toucher, un toucher prolongé, un double toucher ou un glissement vers la gauche ou vers la droite depuis le trou dans l’écran.

Par exemple, vous pouvez configurer l’activation de la lampe de poche, l’ouverture de l’appareil photo ou toute autre application, ouvrir le menu des applications récentes, entre autres choses. Vous pouvez également effectuer d’autres actions, comme passer à la chanson suivante, augmenter ou diminuer la luminosité, éteindre l’écran ou changer le mode de sonnerie.

L’application offre de nombreuses options de personnalisation et de configuration, et offre même la possibilité d’activer ou de désactiver la réponse haptique de l’appareil lors d’une action.

Il est possible de télécharger Touch the Notch gratuitement depuis Google Play Store, et il ne contient pas d’achats in-app ni aucun élément payant.

Télécharger sur Google Play | Touch the Notch

