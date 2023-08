Seulement 117 euros : ce Xiaomi est l’un des meilleurs smartphones bon marché

Le smartphone chinois arrive avec une fiche de caractéristiques complète et un prix spectaculaire.

Redmi 10 2022 et ses différentes couleurs.

Un des Xiaomi bon marché que j’ai le plus recommandés est en promotion sur Amazon, mais seulement pour une durée limitée. Le Redmi 10 2022 est à votre portée pour seulement 117 euros dans sa version avec 128 Go, un prix génial pour un appareil qui excelle dans tous les domaines. Si vous recherchez quelque chose de complet et bon marché, c’est l’un des meilleurs achats.

Son prix initial avoisinait les 200 euros et bien qu’il ait également baissé de prix sur la boutique officielle de Xiaomi, il ne parvient pas à rivaliser avec ce que propose Amazon. Ne le laissez pas passer, vous avez l’opportunité d’acquérir un smartphone qui possède tout ce dont vous avez besoin et d’économiser de l’argent.

Son écran atteint 6,5 pouces et est vraiment agréable à regarder, il possède une résolution Full HD+ et est fluide grâce à son taux de rafraîchissement de 90 Hz. Vous ressentirez la fluidité à chaque toucher, vous serez totalement accro. De plus, vos séries et films préférés seront mis en valeur sur ce panneau.

Dans les entrailles de ce terminal chinois, l’un des processeurs fabriqués par MediaTek. Le Helio G88 fait du bon travail, il se chargera de faire fonctionner toutes vos applications sans problème. De plus, comme vous le savez, il est accompagné de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage intéressants.

Sors de chez toi, vis toutes sortes d’aventures et immortalise-les avec les 4 caméras arrière de ce Redmi 10 2022. Vous pourrez exploiter au maximum son capteur principal de 50 mégapixels, son grand angle de 8 mégapixels, son capteur macro de 2 mégapixels et sa caméra pour le mode portrait. À l’avant, dans le trou de l’écran, se trouve une caméra de 8 mégapixels.

Vous n’avez pas besoin de dépenser près de 120 euros pour avoir un beau Xiaomi, complet et capable d’offrir une bonne expérience utilisateur. Avec le Redmi 10 2022, vous ne manquerez de rien, c’est un excellent achat pour ceux qui recherchent quelque chose de simple et ne veulent pas se compliquer la vie. Nous ne savons pas pendant combien de temps cette offre sera disponible, ne la perdez pas de vue.

