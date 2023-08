Acheter un pliable de 2000 euros ou un de 700 : voilà ce qui change réellement

Le monde des téléphones pliables évolue rapidement ces dernières années. Alors que les premiers modèles il y a quelques années n’avaient pas encore beaucoup d’attrait pour le public, les modèles les plus récents réussissent à attirer l’attention du grand public. Mais il y a aussi une gamme de prix très importante : et existe-t-il vraiment tant de différences entre un téléphone à 2 000 euros et un autre à 700 euros ?

Le prix compte

De nombreux fabricants, en particulier les marques low cost, insisteront sur le fait qu’ils peuvent proposer des produits de qualité similaire à ceux des concurrents de prix supérieurs, et cela peut être vrai jusqu’à un certain point. Peut-être qu’un téléphone à 150 euros peut avoir le niveau de téléphones à 250 euros de la concurrence, mais il ne pourra pas se rapprocher en termes de qualité de ceux qui coûtent, par exemple, 500 euros. Dans ce cas, il en irait de même, car les compromis sur certains composants seraient inévitables.

Les prix élevés des téléphones pliables seront encore difficiles à changer, car la technologie de ces écrans, ainsi que le travail de construction de ces téléphones, est bien supérieure à celle d’un téléphone conventionnel. Maintenant, il y a des raisons pour lesquelles il peut y avoir plus de 1 000 euros de différence, en particulier dans le format livre, et c’est la réduction de différents aspects.

Généralement, les téléphones pliables les moins chers ont tendance à avoir un processeur plus modeste comme les Mediatek. Ils ont également moins de travail de conception, ce qui implique qu’ils ont une épaisseur plus importante que les autres téléphones pliables ou une batterie inférieure pour égaliser l’épaisseur. D’autre part, les matériaux de construction n’auront pas non plus la même qualité, optant pour des couvertures en plastique.

En ce qui concerne le logiciel, on trouvera également une expérience plus fluide et satisfaisante sur les pliables les plus chers. Les appareils photo, bien qu’ils puissent avoir une qualité similaire, peuvent également donner un résultat final inférieur car les processeurs ne gèrent pas aussi efficacement le post-traitement de l’image.

Couteux ou bon marché, telle est la question

Malheureusement, cette décision ne peut pas être prise de manière arbitraire. Cependant, si nous pouvons recommander quelque chose, c’est que si les contraintes économiques ne sont pas un problème pour vous et que vous aimez la technologie et utilisez intensivement un smartphone, n’hésitez pas à opter pour les gammes premium de téléphones pliables. Le téléphone est un appareil que nous utilisons au quotidien et il vaut la peine de miser sur la qualité si l’économie le permet.

Mais il y a aussi des raisons de choisir des options bon marché. La première d’entre elles est l’économie, quelque chose d’important lorsque nous parlons de téléphones à des prix aussi élevés. Un pliable à 700 euros, comme le Motorola RAZR Lite, n’aura peut-être pas le même niveau que celui qui coûte le double comme le Samsung Galaxy Z Flip5, mais dans cette gamme de prix, les téléphones offrent toujours une grande qualité et ne seront pas le téléphone habituel à 1 centime proposé par les compagnies. De plus, si vous utilisez peu votre téléphone, opter pour une option bon marché serait préférable, car vous n’exploitez peut-être pas tout le potentiel que vous payez pour un modèle plus haut de gamme.

