iOS 17: modèles compatibles, nouveautés et date de lancement

Tout ce que vous devez savoir sur iOS 17

iOS 17 a été présenté en juin dernier avec des nouveautés intéressantes telles que des mises à jour dans l’application Messages, des widgets interactifs, des posters de contacts, des ajouts à AirDrop, à Safari ou à Spotlight. Une mise à jour qui, bien qu’elle n’apporte pas de grandes nouveautés, intègre de petits détails qui améliorent considérablement l’expérience des utilisateurs.

iOS 17 est actuellement en version bêta et tout le monde peut essayer cette version, mais pour ceux qui préfèrent attendre, Apple lancera la version officielle dans un mois environ, et nous pouvons donc avoir une idée de quand cela se produira. Alors continuons à passer en revue tout cela ci-dessous.

Quelles nouveautés apporte iOS 17 ?

Comme nous l’avons dit, iOS 17 ne représente pas une révolution en termes de nouveautés, mais il apporte tout de même de petites améliorations qui enrichissent considérablement l’expérience des utilisateurs. Nous vous présentons ci-dessous toutes les fonctionnalités que vous pourrez apprécier lorsque Apple lancera iOS 17 :

Nouveautés dans l’application Messages

iOS 17 apporte de nombreuses nouveautés dans son application de messagerie instantanée, ce qui la rend bien meilleure. Voici quelques-unes de ces nouveautés :

Un changement d’interface du sélecteur d’éléments que nous voulons envoyer. Maintenant, il se déploie sous forme de liste en appuyant sur le bouton + au lieu d’avoir tout ce que nous pouvons envoyer au-dessus du clavier. Nouveau geste pour répondre aux messages, comme sur WhatsApp. Nouveau bouton pour accéder au dernier message lu, afin de ne pas avoir à faire défiler. Les messages vocaux sont désormais transcrits en texte et disposent d’une nouvelle interface. Possibilité de transformer n’importe quelle photo en un sticker animé ou non.

Nouveaux posters de contacts

Une autre nouveauté liée à notre façon de communiquer concerne les nouvelles cartes de contact. Nous pourrons créer notre propre carte ainsi que celles de nos contacts. Dans l’application Contacts ou Téléphone, nous pourrons les éditer et ajouter des Memojis, des noms avec différentes polices, etc. Ainsi, lorsque vous appelez quelqu’un, votre carte de contact apparaîtra et la même chose se produira lorsqu’on vous appelle.

NameDrop pour montrer les capacités d’AirDrop

AirDrop, le système d’envoi de fichiers d’Apple, a également reçu de grandes nouveautés avec iOS 17. La nouveauté phare est sans aucun doute, NameDrop. NameDrop est directement lié à la fonction précédente car il s’agit d’un nouveau mode avec lequel nous pouvons envoyer notre carte de contact à un autre utilisateur en rapprochant simplement les deux iPhone.

De plus, AirDrop sera capable d’envoyer automatiquement des fichiers entre deux appareils Apple. Il vous suffira de sélectionner les images et de rapprocher les deux appareils. En quelques secondes, ils seront envoyés l’un à l’autre. Enfin, bien que cela arrive plus tard, AirDrop sera également capable de réaliser des transferts via Internet.

Nouvelle application Journal

Une autre nouveauté d’iOS 17 qui ne sera pas disponible le jour du lancement est la nouvelle application Journal. Cette nouvelle application nous permettra de consigner nos souvenirs d’une nouvelle manière. Apple souhaite que cette application soit utilisée et nous incitera à l’utiliser grâce aux suggestions qu’elle nous montrera. Des suggestions telles que les entraînements que nous avons effectués, les photos que nous avons prises ou la musique que nous avons écoutée. Tous ces contenus pourront être transformés en entrées.

Widgets interactifs

Après trois ans d’attente, les widgets interactifs sont enfin arrivés. Désormais, les widgets que nous placerons sur notre écran d’accueil nous permettront de compléter des rappels ou d’interagir avec des accessoires de l’application Maison directement depuis le widget lui-même, sans avoir besoin d’ouvrir l’application correspondante.

Nouveau mode En Repos

Une autre grande nouveauté d’iOS 17 est sans aucun doute le nouveau mode En Repos. Un nouveau mode dans lequel notre iPhone entrera lorsque celui-ci sera en charge et en position horizontale. Il pourra afficher des widgets, qui seront également interactifs, ainsi que des photos ou une horloge en plein écran.

De plus, dans ce nouveau mode, nous pourrons voir les notifications qui nous parviennent, interagir avec Siri ou visionner en direct les activités en cours que nous avons activées. Sans aucun doute, une révolution dans la façon dont nous chargeons nos iPhone qui, si vous avez un iPhone 14 Pro, bénéficiera également de son affichage toujours allumé.

Autres nouveautés d’iOS 17

Nous pourrions dire que les nouveautés précédentes sont les plus importantes d’iOS 17, cependant, il y a d’autres détails qui méritent d’être mentionnés et qui sont également présents dans cette nouvelle mise à jour. Des détails tels que les suivants :

Possibilité de télécharger des cartes pour les utiliser hors ligne dans Apple Plans.

pour les utiliser hors ligne dans Apple Plans. Transcription texte des messages vocaux de notre messagerie vocale.

de notre messagerie vocale. Possibilité de laisser un message sous forme de vidéo lors d’un appel FaceTime.

lors d’un appel FaceTime. Oye Siri deviendra simplement Siri .

. Correcteur automatique amélioré grâce à l’apprentissage automatique.

grâce à l’apprentissage automatique. Suggestions lors de la saisie qui pourront être insérées facilement en appuyant sur la barre d’espace.

Possibilité pour Siri de lire les articles sur Safari.

Nouvelles fonctionnalités sur Spotlight, en plus d’une amélioration du moteur de recherche de l’iPhone.

Quand Apple lancera-t-il iOS 17 ?

Bien qu’il n’y ait pas de date confirmée pour le moment, nous pouvons nous attendre à ce qu’Apple lance iOS 17 en septembre. On prévoit que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro seront présentés entre le 12 et le 13 septembre, ce qui indique qu’iOS 17 pourrait être lancé la semaine suivante, entre le 18 et le 19, car on prévoit également que les nouveaux iPhone soient commercialisés le vendredi 22 septembre.

Quels iPhone seront compatibles avec iOS 17 ?

Après l’annonce d’un nouveau système d’exploitation, Apple indique toujours quels appareils seront compatibles et lesquels ne le seront pas. Nous savons que les modèles iPhone 8, 8 Plus et iPhone X ne sont pas compatibles, donc les iPhone compatibles avec iOS 17 sont les suivants :

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2e génération)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3e génération)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Vous connaissez maintenant les nouveautés d’iOS 17, ainsi que la possible date de lancement et les iPhone compatibles avec cette version. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre qu’Apple la lance pour commencer à profiter de toutes les fonctionnalités. Oh, et n’oubliez pas que la possibilité d’installer des boutiques d’applications de tiers arrivera à l’avenir, mais la société à la pomme a jusqu’au 5 mars pour cela.

