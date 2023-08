J’ai effectué ce simple réglage sur mon téléphone portable Xiaomi et j’ai réussi à améliorer considérablement sa qualité audio (fonctionne également avec les écouteurs)

Pratiquement constamment, nous fouillons parmi les menus complexes de MIUI à la recherche de certains paramètres qui amélioreront considérablement l’utilisation du téléphone par défaut. Et c’est précisément le cas de l’option que nous vous présentons aujourd’hui, un élément qui nous aidera à améliorer la qualité audio qui sort des haut-parleurs du téléphone et même celle que nous obtenons lorsque nous utilisons des écouteurs connectés à celui-ci.

En réalité, nous-mêmes avons fait le test pour l’activer et le désactiver afin de voir si on le remarque vraiment et il est certain que oui. N’espérez pas un changement majeur, mais cela améliorera certainement l’expérience sonore que nous avons avec le haut-parleur du téléphone et les appareils compatibles par rapport à ce que nous pouvons expérimenter initialement.

Comment améliorer le son d’un téléphone Xiaomi avec un simple ajustement

Dans ce cas, si vous souhaitez accéder à ce réglage, il sera indispensable d’avoir activé les options pour les développeurs sur votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO. Le meilleur dans tout ça, c’est que peu importe le smartphone que vous avez, car cette option devrait apparaître sur tous, sans aucune limitation.

Avec lui, fondamentalement, vous pourrez reproduire l’audio avec la meilleure qualité disponible à tout moment. Le smartphone se chargera de le reconnaître automatiquement afin d’ajuster au mieux les différents paramètres audio sans que nous ayons à faire quoi que ce soit, ce qui est toujours appréciable.

Pour y accéder, il vous suffira simplement de suivre ces étapes:

Une fois que vous avez activé les options pour les développeurs sur votre téléphone, allez dans la section « Paramètres supplémentaires » et « Options pour les développeurs »

Maintenant, parcourez simplement le menu jusqu’à trouver l’option « Audio HD » et activez-la si elle est désactivée

