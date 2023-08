Ces spectaculaires écouteurs Sony avec réduction de bruit sont ma recommandation du jour

Moins de 100 euros est un excellent achat pour leur qualité sonore et leur confort.

Sony propose ces WF-C700N dans plusieurs finitions et avec une batterie intégrée de 20h.

Vous souhaitez des bons écouteurs d’une marque qui crée ce type de gadgets depuis toujours sans jamais faiblir ? Sony propose un vaste catalogue d’écouteurs et de casques Bluetooth, dont beaucoup font partie des meilleurs écouteurs sans fil du marché chaque année. Mais il y en a un en particulier que j’aimerais vous recommander : les Sony WF-C700N.

Vous pouvez obtenir ces écouteurs sur Amazon ou sur PcComponentes pour moins de 100 euros. Et vous pouvez choisir parmi toutes les couleurs disponibles pour le même prix. C’est une option qui coûte généralement environ 130 euros sur le site officiel et qui est au niveau des AirPods 3 d’Apple.

Obtenez de bons écouteurs Sony pour moins de 100 euros

Les écouteurs sans fil Sony WF-C700N ont un design intra-auriculaire de type bouton qui s’adapte confortablement à vos oreilles, offrant un ajustement sécurisé pour des heures de lecture sans fatigue. Avec seulement 4,6 grammes par écouteur et un boîtier ultraléger de 31 grammes, cet ensemble de merveilles technologiques est si léger que vous ne remarquerez même pas que vous les portez ou que vous les avez dans la poche.

Équipés de haut-parleurs de 5 mm développés par Sony, ils vous offrent des fréquences impressionnantes allant de 20 Hz à 20 000 Hz, garantissant ainsi que chaque note, chaque nuance musicale est reproduite avec une clarté exceptionnelle. De plus, avec les codecs SBC et AAC, vous pouvez être sûr que chaque chanson sonne exactement comme l’artiste ou le producteur l’a voulu.

Inquiet des conditions ? Aucun problème. Les écouteurs Sony WF-C700N ont une classification IPX4, ce qui indique qu’ils sont résistants à la transpiration et aux éclaboussures. Que vous fassiez face à un entraînement intensif ou à une journée pluvieuse, vos écouteurs seront à la hauteur du défi.

Et en ce qui concerne l’autonomie de la batterie, ces écouteurs ne sont pas en reste. Avec une charge rapide de seulement 10 minutes, vous obtiendrez une heure complète de lecture continue. De plus, sans réduction de bruit activée, vous pourrez profiter de jusqu’à 10 + 10 heures de lecture continue. Mais si vous décidez de vous plonger dans une oasis d’isolement, avec la réduction de bruit activée, vous pourrez profiter de jusqu’à 7,5 + 7,5 heures d’une immersion sonore totale.

Les écouteurs sans fil Sony WF-C700N sont bien plus que de simples écouteurs : ils sont une porte d’entrée vers un monde de sons exceptionnels. De leur ajustement confortable et ultraléger à leur qualité sonore supérieure et leur impressionnante autonomie de batterie, ces écouteurs sont conçus pour vous offrir la meilleure expérience auditive possible.

➡️ Voir l’offre écouteurs Sony WF-C700N

Alors, si vous recherchez une expérience sans fil sans compromis, les écouteurs Sony WF-C700N sont le choix qui rehaussera vos attentes musicales. Vous ne pourrez plus dire que vous avez besoin de nouveaux écouteurs, ceux-ci de Sony vous dureront de nombreuses années.

➡️ Je n’achèterais que ce téléphone si j’avais 300 € de budget

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :