Banques compatibles avec Google Pay, Apple Pay et Samsung Pay liste complète 2023

Dans cet article, vous trouverez la liste complète des banques compatibles avec Google Pay, Apple Pay et Samsung Pay.

Google Pay est l’une des plateformes de paiement mobile disponibles en France.

Dans les sections suivantes, je vais vous montrer quelles sont les banques compatibles avec Google Pay, Apple Pay et Samsung Pay. Ce sont les trois principaux services qui vous permettront de payer avec votre téléphone portable en France. Cependant, pour que cela soit possible, en plus de la disponibilité de la plateforme ici, il est nécessaire que la banque en question offre son support.

Compte tenu de cela, je vous présente la liste complète des banques qui fonctionnent avec chacune de ces passerelles de paiement. Faites la demande appropriée pour savoir si vous pourrez utiliser vos cartes pour payer directement depuis votre téléphone portable.

Liste complète des banques compatibles avec Google Pay

Google Pay est un service de paiement mobile qui permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions sans contact via leurs appareils Android. Il a été lancé le 11 septembre 2011 sous le nom de Google Wallet, puis fusionné avec Android Pay. Finalement, il est devenu Google Pay le 20 février 2018. Aujourd’hui, Google est revenu à la dénomination originale et a renommé à nouveau le service Google Wallet.

La plateforme est compatible avec la plupart des appareils Android dotés de la technologie NFC (communication en champ proche), ce qui leur permet de lier des cartes de crédit, de débit et de fidélité pour effectuer des achats en store et en ligne, ainsi que d’envoyer et de recevoir de l’argent entre contacts.

Actuellement, en France, voici les banques qui soutiennent Google Pay:

Abanca

Adyen

Airwallex (Netherlands) B.V.

American Express España

Aplazame SL

Arquia Banca

Banca Mars

Banco Caminos S.A.

Banco Cooperativo Español SA

Banco Mediolanum

Banco Pichincha

Banco Sabadell

Banco Santander

Bankinter

Bankinter Consumer Finance

BBVA

BitPanda

BNC10 – Prepaid Financial Services LTD

Bnext Electronic Issuer E.D.E. S.L.

Boon.

Bunq

Caixa Guissona

Caja de Ingenieros

Cajalmendralejo

Caja Rural

Cajasur

Carrefour Pass

Cecabank

Citibank Europe PLC

Conotoxia Sp. z o.o

Correos

Currencies Direct Ltd

Curve OS Limited

Dzing Finance LTD

Easy Payment Services

Ecommbx Limited

Edenred

Evo Banco

iCard

Ibercaja

Iberia Cards

ING

JoomPay Europe S.A.

Kutxabank

Laboral Kutxa

Liberbank

MinePlex

Monese

N2 Capital AG

N26

NOBA Bank Group AB (publ)

Nomo

Ontinyent

Openbank

PayIn7

PayrNet

Paysafe Financial Services Limited

Paysafe Prepaid Services Limited

Pecunpay

Pibank

Pleo Financial Services

Plum Fintech Limited

Qonto SA

Railsbank

Rebellion

Renta 4 Banco, S.A.

Revolut

SFPMEI SAS

Singular Bank

Sodexo

solarisBank AG

Stripe Technology Europe Ltd.

Swan

Transact Payments Malta Limited

TTMM

UAB NIUM EU

UAB ZEN.com

Unicaja

Verse

Viva Wallet

Wise

WiZink

ZELF

Liste complète des banques compatibles avec Apple Pay

Apple Pay est le système de paiement mobile d’Apple qui permet d’effectuer des transactions sans contact via les appareils de l’entreprise, tels que l’iPhone, l’Apple Watch et l’iPad. Il a été lancé le 20 octobre 2014.

Compatible avec la technologie NFC, les utilisateurs peuvent lier leurs cartes de crédit et de débit à l’application Wallet, ce qui leur permet d’effectuer des achats en store et en ligne de manière sûre et pratique. L’authentification biométrique, telle que Touch ID et Face ID, garantit la sécurité des transactions. Apple Pay est accepté dans de nombreux commerces et applications, offrant une expérience de paiement rapide et sécurisée.

En ce qui concerne la France, voici les banques compatibles avec Apple Pay:

Abanca

Abanca Servicios Financieros

Advanzia Bank

Adyen

American Express

Aplazame

Axi Card

Banca Mars

Banco Caminos

Banco de Crédito Cooperativo

Banco Mediolanum

Banco Pichincha

Banco Sabadell

Bank of America

Bankia

Bankinter

Bankintercard

BBVA

Bit2Me

Bitpanda

BITSA

BNC10

Bnext

bunq

Caixa Pollença

CaixaBank

CaixaBank Consumer Finance

CaixaOntinyent

Caja de Ingenieros

Caja Rural (tarjetas de crédito y débito Visa)

Cajalmendralejo

Cajasur

Cecabank

Cetelem

CleverCards

Correos

Curve

Deutsche Bank

Edenred (tarjetas Ticket Restaurant)

Emburse

EML Rewards

Euro6000

EVO Banco (tarjetas de crédito y débito Visa)

FNAC (CaixaBank Payment & Commerce)

Fundsfy

Grupo Cajamar (tarjetas de crédito y débito Visa)

Helloyalty

Tarjetas Iberia

Ibercaja

iCard

ING

Joompay Europe S.A.

Kutxabank

Laboral Kutxa

Liberbank

Lydia

Monese

N26

Openbank

OrangeBank

Payhawk

Payquicker

Paysend

Paysera

PecunPay

Pibank

Plazo

PLEO

Qonto

Rebellion

Renta4

Revolut

Santander

Santander Consumer Finance

Saurus

Servicios Financieros Carrefour

Sodexo

Soldo

SumUp

SWAN

Tendam (Santander Consumer Finance)

Twyp

Unicaja

Verse

ViaBill

Viva Wallet

Walletto

Wise

WiZink

Zelf

ZEN.COM

Liste complète des banques compatibles avec Samsung Pay

Samsung voulait également sa part du gâteau dans le domaine des passerelles de paiement pour appareils mobiles. Samsung Pay est un service de paiement mobile qui facilite les transactions sans contact via les appareils Samsung, y compris les smartphones et les montres connectées. Il a été lancé le 20 août 2015. Ce qui distingue Samsung Pay, c’est sa technologie MST (Magnetic Secure Transmission), qui permet de réaliser des paiements sur des terminaux de cartes magnétiques traditionnelles, en plus d’être compatible avec la NFC.

Les utilisateurs peuvent lier des cartes de crédit et de débit dans l’application et effectuer des achats en store et en ligne en toute sécurité. Cela offre une flexibilité supplémentaire en termes d’acceptation et facilite les paiements rapides avec une authentification biométrique. Récemment, le service a été renommé Samsung Wallet.

Voici les banques qui permettent d’utiliser Samsung Pay avec leurs cartes:

Abanca

Advanzia Bank

Bankinter

Bankinter Card

BBVA

CaixaBank

Caja Rural

Cajasur

Caixa Ontinyent

Carrefour Servicios Financieros

Cecabank

Cetelem

Deutsche Bank

Ebay

Edenred

Ibercaja

Imagin Bank

Kutxabank

Liberbank

Banco Mediolanum

Oney

Openbank

Orange Bank

Sabadell

Banco Santander

Santander Consumer Finance

Singular Bank

Unicaja Banco

Upgourmet

Verse

Wizink Bank

