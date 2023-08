Les meilleurs conseils pour économiser la batterie sur l’iPhone

Voici une compilation des meilleurs astuces pour économiser la batterie de votre iPhone.

Nous allons vous expliquer les astuces pour économiser la batterie sur l’iPhone. Car oui, soyons honnêtes, les iPhone ont généralement des problèmes de batterie, mais nous pouvons remédier à cela avec une série de ressources qui aident à prolonger son autonomie au fil des jours, comme par exemple cette automatisation que nous pouvons créer avec l’application Raccourcis de l’iPhone.

En effet, il est essentiel d’être sûr que la batterie de l’iPhone tiendra dans de nombreux cas. Nous ne pouvons pas toujours transporter une batterie externe ou nous inquiéter si elle va tenir ou non. C’est pourquoi nous avons compilé les astuces les plus utiles pour économiser la batterie sur l’iPhone.

Voici les meilleures astuces pour économiser la batterie sur l’iPhone

Cependant, bien que ces cinq astuces pour économiser la batterie soient très utiles, ma recommandation est de toujours profiter de votre iPhone. Cela doit être votre priorité plutôt que de vouloir économiser la batterie à tout prix. Cependant, ces ressources sont là au cas où votre iPhone en aurait besoin.

Priorisez le mode sombre plutôt que le mode clair

Il a été démontré que utiliser le mode sombre prolonge la durée de vie de la batterie de l’iPhone, pas beaucoup, mais elle durera plus longtemps que si le mode clair est activé. La raison en est que les iPhone X et ultérieurs sont équipés d’un écran OLED, qui affiche des noirs plus profonds. De plus, un petit truc qui fonctionne également très bien est de mettre un fond d’écran plus sombre sur l’iPhone.

Le mode sombre peut être activé de différentes manières. Vous pouvez le faire à partir de Paramètres > Affichage et luminosité ou en demandant à Siri, rappelons-le, l’assistant d’Apple est très bon pour effectuer des tâches du système d’exploitation telles que l’activation du mode sombre ou le passage en mode avion.

Supprimer les applications de la multitâche ne permet pas d’économiser la batterie

Il existe une croyance selon laquelle supprimer les applications de la multitâche permet d’économiser la batterie. Mais c’est tout le contraire. Forcer la fermeture d’une application (ce que nous faisons en supprimant une application de la multitâche) n’économise pas la batterie. Cela a l’effet inverse. iOS met les applications en suspension lorsque vous les quittez pour les trouver actives lorsque vous y revenez.

Cette gestion est effectuée grâce à la mémoire RAM, qui est responsable de la conservation de ces données temporaires afin de ne pas avoir à les recharger. Ainsi, en forçant la fermeture d’une application, vous ne économisez pas la batterie, mais vous en consommez plus en obligeant votre iPhone à effectuer plus de tâches.

Vous n’avez pas besoin d’activer « Lever pour activer »

Les iPhone X ont introduit l’une des meilleures fonctionnalités qui puissent être ajoutées aux iPhone : tapoter pour activer. Avec cette fonctionnalité, lorsque vous appuyez sur l’écran de l’iPhone, celui-ci s’allume. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’avoir « Lever pour activer » activé, si vous le désactivez, vous pourrez économiser un peu de batterie au quotidien.

Pour désactiver « Lever pour activer », vous devez simplement accéder à Paramètres > Affichage et luminosité. De cette façon, l’écran ne s’activera pas chaque fois que vous le lèverez et vous économiserez ainsi de la batterie.

Toutes vos applications n’ont pas besoin d’avoir des notifications activées

Si vous êtes une personne qui a de nombreuses applications ou qui reçoit beaucoup de notifications au quotidien, il est préférable de désactiver celles de certaines applications. Chaque fois que l’écran de l’iPhone s’allume, on pourrait dire que, d’une certaine manière, cela consomme de la batterie. Avoir seulement les notifications essentielles vous aidera à ne pas en consommer autant.

À cet égard, il existe un autre petit truc que vous pouvez suivre. Lorsque vous posez votre iPhone sur une table, il est préférable de le laisser avec l’écran vers le bas, cela empêchera l’écran de s’allumer lorsqu’une notification arrive, ce qui vous fera économiser de la batterie.

Limitez les applications qui ont accès à votre localisation

Le meilleur moyen d’économiser de la batterie sur votre iPhone est de contrôler ce qui a accès à votre localisation. Il y a des applications qui n’ont tout simplement pas besoin de cet accès et si vous leur donnez, vous consommerez plus de batterie en les utilisant. C’est pourquoi il est préférable d’aller dans Paramètres > Confidentialité > Localisation et de gérer les applications. Vérifiez également que vous n’avez pas d’application qui ait toujours l’accès autorisé.

Dans ce sens, vous pouvez également gérer les services du système dans Localisation, beaucoup n’ont pas besoin d’y accéder en permanence ou de se souvenir des lieux importants, une option avec laquelle votre iPhone se rappelle sans cesse où vous allez pour pouvoir utiliser certaines fonctions.

Désactivez « Dis Siri »

Avec « Dis Siri » activé, l’iPhone a toujours le microphone activé afin que l’assistant puisse entendre la commande et, par conséquent, vous laisser lui faire votre demande. Mais il n’est pas nécessaire de l’avoir activé. Lorsque vous avez l’iPhone en main, il suffit de maintenir le bouton d’alimentation enfoncé pour activer Siri.

Désactiver Siri est très simple, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone. Accédez à Siri et Recherche. Désactivez « Dis Siri ».

Bien qu’il n’y ait aucun réglage miracle car la batterie de l’iPhone se consommera de toute façon, il est vrai que si nous combinons ces astuces, nous pourrons augmenter considérablement l’autonomie de notre iPhone.

