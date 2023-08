Si vous voulez une montre intelligente complète et haut de gamme, pour moins de 300 euros, c’est la meilleure

Si vous avez un iPhone, vous pouvez déjà atteindre un fonctionnement incroyable et une parfaite symbiose.

Je continuerai à recommander les smartwatches Amazfit, mais l’Apple Watch n’a pas de rival.

Vous recherchez une montre intelligente qui se classe parmi les meilleures et qui offre un fonctionnement exceptionnel dans toutes les situations et tâches ? Bien que je sois un grand fan des Amazfit GTR, je dois rendre à César ce qui appartient à César. Et l’Apple Watch SE de deuxième génération est pour moi la meilleure montre intelligente à ce jour à moins de 300 euros.

L’Apple Watch SE est la version à prix réduit, mais pas en termes de qualité, des Apple Watch actuelles. Il s’agit de la deuxième génération lancée en 2022 et elle vous offre le meilleur de l’Apple Watch 8 dans un boîtier en aluminium de 40 ou 44 mm. Son prix actuel est de 284 euros sur Amazon ou 292 euros sur MediaMarkt.

Achetez la montre intelligente la mieux notée par les utilisateurs

L’une des meilleures montres intelligentes que vous pouvez acheter en 2023 est sans aucun doute cette Apple Watch SE de deuxième génération. Peu importe le modèle que vous choisissez, qu’il s’agisse de la taille de 40 ou 44 mm, ils ont tous une finition premium en aluminium durable et résistant à l’épreuve du temps.

Grâce à la puce S8 d’Apple, elle fonctionne parfaitement avec toutes les applications que vous utilisez, toutes les tâches que vous effectuez ou tous les entraînements que vous lui demandez. L’Apple Watch SE 2 offre des performances exceptionnelles, contrairement à d’autres montres sur le marché qui promettent quelque chose qu’elles ne parviennent finalement pas à tenir, ou qui, si elles le font, perdent en performance peu de temps après.

Ce modèle dispose d’un magnifique écran Retina Oled LTPO avec une luminosité maximale de 1000 nits. Il est parfaitement visible en plein soleil, ce que d’autres modèles ne peuvent pas revendiquer avec seulement 500 nits. Grâce au capteur de lumière ambiante, il peut ajuster la luminosité en fonction des conditions extérieures.

Sur le papier, sa batterie tient environ 18 heures d’utilisation. Cependant, j’en ai un à la maison et je sais qu’il peut facilement durer une journée et demie avec quelques appels, notifications et peu d’autres activités. Si vous utilisez beaucoup d’applications utilisant le GPS interne ou les capteurs de santé, la batterie se déchargera rapidement, comme c’est le cas pour toutes les montres intelligentes.

Cette Apple Watch SE 2 dispose de capteurs de fréquence cardiaque, d’oxygène dans le sang, de suivi de la qualité du sommeil, de pas, de puce GPS pour un positionnement précis, de suivi des menstruations, d’altimètre et de boussole. Elle intègre également une connectivité WiFi et Bluetooth 5.3, ainsi que la compatibilité avec une eSIM et des réseaux 4G si vous choisissez l’unité avec GPS + Cellular.

En ce qui concerne les ajouts intéressants, nous avons 32 Go de mémoire interne, ce que peu de montres intelligentes sur le marché peuvent offrir. Elle intègre également un microphone et un haut-parleur pour vous permettre de passer des appels téléphoniques depuis la montre sans sortir votre téléphone de votre poche. Ceci est utile pour parler au téléphone tout en conduisant.

➡️ Voir l’offre Apple Watch SE 2ª gen. (GPS, 40 mm)

➡️ Voir l’offre Apple Watch SE 2ª gen. (GPS + Cellular, 40 mm)

Comme les précédentes Apple Watch, celle-ci est résistante à l’eau et à la poussière, pouvant être immergée jusqu’à 50 mètres de profondeur. Vous pouvez l’utiliser pour nager dans une piscine ou dans la mer (dans ce cas, rincez-la à l’eau douce après utilisation) sans problème, ainsi que pour vous doucher avec.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne Netcost-security.fr Chollos pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :