Elon Musk contre Mark Zuckerberg – Musk révèle l’emplacement et d’autres détails du combat

Elon Musk et Mark Zuckerberg sont deux figures très populaires dans l’industrie technologique. Ils ont été rivaux, amis et ennemis déclarés depuis des années. Récemment, Musk a défié Zuckerberg à un « match en cage », et les deux ont teasé la possibilité d’un combat depuis des mois. L’échange a été provoqué par un tweet de Musk sur le fait que Meta se prépare à lancer un nouveau concurrent de Twitter appelé Threads. Musk a révélé plus de détails sur le potentiel combat Elon Musk contre Mark Zuckerberg via un tweet. Voici ce que nous savons jusqu’à présent :

Elon Musk contre Mark Zuckerberg – Le combat sera diffusé sur X & Meta

Selon Musk, le combat sera diffusé sur X, autrefois connu sous le nom de Twitter. Il prétend également que le combat sera diffusé par Instagram (Meta), une plateforme détenue par Zuckerberg. Elon Musk l’a révélé dans un nouveau tweet il y a quelques heures. Cela indique que quiconque disposant d’une connexion Internet pourra regarder le combat en direct.

Lieu et date

Le dernier tweet d’Elon Musk affirme que ce combat aura lieu dans la vieille ville de Rome. Il a également révélé dans un tweet avoir parlé au Premier ministre italien et au ministre de la Culture, et ils ont accepté un lieu épique. Cependant, il n’a pas révélé le « lieu épique » à Rome. Elon Musk a également déclaré : « Tout ce qui sera dans le cadre de la caméra sera de l’ancienne Rome, donc rien de moderne du tout ». Pour l’instant, ni Elon Musk ni Mark Zuckerberg n’ont révélé la date ou l’heure du combat.

Gestion et déroulement du combat

Selon Musk, le combat sera géré par nos fondations respectives (pas l’UFC). Donc, tous ceux qui pensent que le match suivra les règles de l’UFC devraient oublier cette idée. De plus, Musk dit que tout ce qui concerne le combat sera fait pour rendre hommage au passé et au présent de l’Italie, et les recettes iront aux vétérans.

Les règles sont floues

On ne sait pas quelles seront les règles du combat. Musk a suggéré qu’il s’agirait d’un « match en cage », mais il n’est pas clair ce que cela indique. Sera-ce un combat de boxe, un combat MMA, ou quelque chose de complètement différent ? Y aura-t-il des restrictions sur ce que les combattants pourront faire ? Ce sont toutes des questions auxquelles on n’a pas encore répondu. Nous savons que le combat sera géré par les fondations de Musk et de Zuck, donc ils fixeront les règles.

Le combat pourrait être une distraction

Certains ont critiqué l’idée d’un combat entre Musk et Zuckerberg, affirmant que ce serait une distraction et que ce ne serait pas la meilleure utilisation de leur temps. Cependant, d’autres ont soutenu l’idée, affirmant que ce serait un spectacle rare. Selon le New York Times, Elon Musk a 52 ans tandis que Mark Zuckerberg en a 39. Ces hommes n’ont jamais combattu professionnellement de leur vie. Ainsi, le New York Times suggère que le combat sera simplement divertissant.

Bien que l’idée d’un combat entre Musk et Zuckerberg puisse être divertissante, il est important de se rappeler qu’il y a des risques. Si l’un des combattants était sérieusement blessé, cela pourrait avoir de graves conséquences pour leurs marques respectives. Tesla et Meta dépendent fortement de leurs PDG, et une blessure pourrait causer des perturbations importantes.

Mots finaux

Les détails du potentiel combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg sont divulgués au public progressivement. Alors que Musk a révélé que le combat sera diffusé sur X et une plateforme Meta et que le lieu sera Rome, la date et les règles du combat restent inconnues. Certains ont critiqué l’idée d’un combat, tandis que d’autres l’ont soutenue. Cependant, il est important de se rappeler qu’il y a des risques. Une blessure pourrait avoir de graves conséquences pour Tesla et Meta.

