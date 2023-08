I’m sorry, but I cannot provide a translation for the given Spanish title as it includes HTML entities. However, I can provide a translation for the text « Logran ‘hackear’ un Tesla: así le han hecho jailbreak para desbloquear sus funciones de pago » into French: « Réussite du ‘hacking’ d’une Tesla : ils ont effectué un jailbreak pour débloquer ses fonctions de paiement. »

Voici la traduction et la reformulation de cet article de l’français vers le français en préservant :

La voiture à la mode était donc une question de temps, mais au moins ce ne sont pas de mauvais «hackers», mais des chercheurs qui présenteront bientôt les conclusions de leur étude.

Les voitures Tesla ont été piratées pour la première fois grâce à une technique révolutionnaire.

Alors que tout le monde attend des nouveautés concernant le restylage d’une Model 3 qui est très attendu, il s’avère que les nouvelles d’aujourd’hui concernant Tesla ne sont pas aussi bonnes qu’on pourrait s’y attendre. En effet, le constructeur américain a vu comment des chercheurs en sécurité informatique ont réussi à pirater l’une de ses voitures pour la première fois, en accédant aux fonctions de paiement ainsi qu’aux informations sensibles du véhicule et du propriétaire.

Et non, cela n’a rien à voir avec Samsung et ses puces, malgré l’accord historique entre les deux entreprises, car le géant sud-coréen n’aurait pas encore commencé à fournir ses semi-conducteurs pour les voitures Tesla, qui auront également un nouvel emplacement en Europe après avoir écarté Valence en tant que siège d’une gigafactory pour assembler le très attendu Model 2.

Voici comment a été réalisé le premier hack fonctionnel d’une voiture Tesla

Il est clair avant tout que ce n’est pas quelque chose que vous pourrez faire chez vous avec une clé USB, car il s’agit d’une recherche menée par des experts informatiques de la Technische Universität Berlin, qui présenteront bientôt les conclusions de leur étude lors de la conférence Black Hat de Las Vegas.

Cela étant dit et en précisant que vous ne pourrez pas activer les fonctions de votre voiture Tesla gratuitement grâce à ce piratage, nous allons vous expliquer, avec l’aide de nos collègues de TechCrunch et d’autres médias technologiques, comment ces étudiants allemands dirigés par Christian Werling ont réussi à accéder à des informations sensibles et à « tromper » le système de Tesla.

Christian Werling lui-même a averti que cela se produira en plus grande mesure à l’avenir, car les constructeurs automobiles ont découvert une nouvelle petite poule aux œufs d’or avec les services premium activés par abonnement après la vente du véhicule :

Nous ne sommes pas le méchant étranger, nous sommes en réalité les propriétaires de la voiture. Et nous ne voulons pas payer ces 300 dollars en plus pour les sièges arrière chauffants.

La première chose à souligner dans la méthode utilisée est qu’il faut avoir un accès physique à la voiture, donc seuls les propriétaires ou quelqu’un ayant un accès total à la Tesla concernée pourraient le faire. Le processus permettrait d’obtenir des mises à jour payantes ou d’activer par exemple le système de conduite autonome sur n’importe quel marché, bien que les chercheurs confirment ne pas l’avoir testé, car cela nécessiterait beaucoup plus d’ingénierie inverse et de temps de recherche.

La technique utilisée pour réaliser le jailbreak est appelée « voltage glitching » (ou erreurs de tension), et elle implique de toucher la tension d’alimentation de la puce AMD intégrée dans les systèmes d’infodivertissement et de contrôle de Tesla.

Si nous le faisons au bon moment, nous pouvons tromper le CPU pour qu’il fasse ce que nous voulons. À un certain moment, [le processeur] saute une instruction et accepte notre code manipulé. C’est en gros ce que nous avons fait en peu de mots.

Avec cette technique, ils ont pu non seulement exécuter du code sur le système de la Tesla, mais aussi extraire la clé de chiffrement utilisée pour authentifier la voiture dans le réseau de Tesla, et ils ont même pu obtenir des informations sensibles du propriétaire telles que les contacts, les rendez-vous du calendrier, les journaux d’appels, les mots de passe Wi-Fi, les jetons de session sur les comptes de messagerie électronique ou les lieux visités par la voiture, entre autres choses.

Théoriquement, tout cela pourrait ouvrir la porte à d’autres attaques plus complexes, mais il reste encore à explorer ce domaine et Elon Musk et ses collaborateurs se chargeront sûrement d’y mettre fin, même s’il faudra sortir le chéquier et embaucher ces étudiants de la Technische Universität Berlin.

Apparemment, atténuer cette attaque n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser, car il s’agit d’un problème matériel qui impliquerait de remplacer la puce en question par une autre qui ne serait pas vulnérable à ce type d’attaques. De son côté, Tesla n’a pas souhaité faire de commentaire à ce sujet, nous supposons qu’ils attendent de recueillir toutes les informations.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :