Mais qu’est-ce que c’est que ce tricycle électrique qui a été annoncé pour l’Europe?

Je crains qu’il n’y ait pas de juste milieu avec le Lámpago Electric Trike : soit on l’aime, soit on le déteste.

Le nouveau Lámpago Electric Trike arrivera dans de nombreuses couleurs.

Je ne saurais pas le définir très précisément, mais en ces temps récents, nous avons vu toutes sortes de véhicules de mobilité personnelle (VMP) électriques, de toutes les couleurs et de tous les goûts, y compris des vélos électriques qui ressemblent presque à des motos ou à des « jouets » pour enfants que Richie Rich aurait voulu à son époque, et même des trottinettes comme le Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra qui montent presque toutes les pentes et tiennent jusqu’à 70 kilomètres avec leurs batteries.

Ainsi, nous pouvons maintenant vous présenter la dernière folie des fabricants de VMP électriques, qui s’appelle Lámpago Electric Trike et qui arrivera bientôt en Europe à un prix encore indéterminé, tout comme son esthétique rétro à mi-chemin entre un side-car et un Vespa ancienne, formant ainsi une sorte de tricycle déguisé.

C’est ce que nos collègues de GizmoChina nous ont montré, grâce à quoi nous allons également pouvoir vous parler de tout ce que ce véhicule offrira, fabriqué par une société de solutions de mobilité électrique basée en Turquie.

La première chose qui attire l’attention, comme nous l’avons déjà dit, est son élégant design « néo-rétro » qui ne détonnera en rien dans la vieille partie de Londres ou dans n’importe quel quartier aisé d’une grande ville. Ce qui est plus difficile à spécifier, c’est son public cible, car nous ne savons pas s’il s’adresse aux jeunes ou aux personnes âgées qui préfèrent abandonner le volant de leurs véhicules pour manipuler une solution plus sûre, confortable et durable.

Ce Lámpago Electric Trike possède trois roues de 10 pouces, un moteur allant jusqu’à 1 000 watts et une autonomie d’environ 70 kilomètres, capable de transporter jusqu’à 200 kilogrammes à une vitesse maximale de 45 km/h.

Quoi qu’il en soit, il faudra voir comment un véhicule de ces caractéristiques est homologué dans des pays comme la France, car les VPM électriques ne peuvent pas dépasser les 25 kilomètres par heure sur nos routes, tandis que ce tricycle atteint les 45 km/h grâce à son moteur d’une puissance allant jusqu’à 1 000 watts.

Le fabricant affirme qu’aucun permis de conduire n’est nécessaire, bien sûr, mais nous verrons dans quels marchés il sera finalement mis en vente.

Lámpago Electric Trike, galerie de photos

Comme vous pouvez le voir, son châssis est entièrement caréné avec des coques au design aérodynamique et arrondi, très similaire à celui d’une Vespa, avec une porte de chaque côté facilitant l’accès et deux sièges, un devant et un derrière.

Les roues sont de 10 pouces et, comme c’est habituel, il y en a deux à l’arrière et une à l’avant, avec des freins à tambour intégrés à toutes les roues. Le poids maximum que ce véhicule électrique peut transporter est de 200 kilogrammes, équipé d’un pack batterie de 60 volts et 30 Ah offrant une autonomie d’environ 70 kilomètres.

Il n’a pas de toit, donc de toute façon, qu’il puisse être conduit ou non en France, l’utilisation d’un casque sera nécessaire.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :