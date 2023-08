150 modes sportifs, batterie infinie et un design exquis : cette montre connectée est incroyable pour seulement 94 euros

Une montre intelligente comme l’Amazfit GTR 3 peut changer ta vie, donne-lui une chance.

L’Amazfit GTR 3 et ses différentes finitions.

L’Amazfit GTR 3, l’une des dernières montres intelligentes de la marque chinoise, voit son prix baisser sur AliExpress. Tu peux porter la meilleure technologie à ton poignet pour seulement 94 euros, un prix qui se démarque nettement des 149,90 euros qu’elle continue de coûter sur la boutique officielle d’Amazfit. C’est un achat incroyable.

Peu importe quel téléphone tu utilises au quotidien, la montre connectée chinoise se connectera facilement via Bluetooth. C’est presque magique. Tu ne le savais peut-être pas, mais une montre intelligente peut être le compagnon parfait, elle ouvrira devant toi tout un monde de possibilités.

Amazfit GTR 3

Tout ce que tu gagnes avec la montre Amazfit

Nous sommes face à un appareil beau et bien fabriqué, avec une couronne ronde et un style traditionnel. Son écran, avec la technologie AMOLED, atteint 1,39 pouces et sera clairement visible en extérieur. Il est polyvalent et tu pourras le porter partout où tu vas, il te suffit de changer son bracelet pour lui donner un nouveau look.

La montre connectée d’Amazfit est prête à te suivre, tu pourras faire tes sports préférés avec elle. Elle intègre 150 modes différents pour que tu n’aies aucun mal à trouver le plus adapté, ainsi que des capteurs de suivi biologique qui mesurent en permanence la fréquence cardiaque et le taux d’oxygène dans le sang. De plus, elle est capable de mesurer le niveau de stress, les schémas de sommeil et de suivre le cycle menstruel.

La batterie est d’une importance vitale pour un appareil de ce type, personne ne veut avoir à le recharger chaque nuit. Avec l’Amazfit GTR 3, tu pourras te détendre, elle peut durer jusqu’à 21 jours d’utilisation avec une seule charge et à pleine puissance. C’est un chiffre plus que correct, bien au-dessus des concurrents comme la Watch Series 8 de la célèbre marque Apple.

Amazfit GTR 3

Quand tu t’habitueras à l’Amazfit GTR 3, tu ne pourras plus t’en passer, elle t’accompagnera partout où tu iras et te donnera la possibilité de la porter en toutes occasions. Elle te tiendra informé, surveillera ton activité et t’aidera à vivre plus sereinement. Je te l’assure, c’est un avant et un après.

