YouTube ne permettra plus d’ajouter des liens dans les Shorts : la faute en est aux « spammers »

YouTube ne voulait pas se laisser dépasser par le spam.

Les Shorts sont le format le plus moderne de YouTube, et ils ont décidé de mettre fin aux contenus spam

YouTube a dû prendre des mesures radicales pour ses Shorts. C’était l’une des rares plateformes avec un format « TikTok » où nous pouvions librement ajouter des liens intéressants vers des contenus liés au sujet du Short lui-même. Cependant, face à la vague de spam à travers ce système, YouTube a décidé de supprimer les liens de tous ses Shorts.

Le prix à payer pour réduire le spam

Le spam est l’un des points qui préoccupe le plus les réseaux sociaux, et ce n’est pas étonnant. Ils suscitent une réaction négative dans la communauté et l’image de la plateforme elle-même est ternie lorsque ces contenus prolifèrent. C’est pourquoi YouTube, comme l’a annoncé Google lui-même, a choisi la moins pire des options pour empêcher les spammeurs de salir la communauté des Shorts.

D’autre part, dans le même message de Google, la société recommande aux créateurs de contenu de inclure les liens pertinents dans leurs propres chaînes. De même, YouTube s’efforcera davantage de combattre le spam qui peut arriver par le biais des commentaires et de ceux des comptes qui usurpent l’identité de personnalités célèbres. De plus, YouTube affirme également qu’à la fin du mois de septembre, il fournira une méthode pour rediriger vers d’autres contenus sur YouTube.

Shorts, les derniers arrivés à la fête

Il est vrai que le format Shorts fonctionne bien pour YouTube et génère de nombreuses visites, mais c’est aussi l’un des réseaux sociaux qui est arrivé le plus tard dans le format. Reels s’est intégré à Instagram (et plus tard à Facebook) avant eux, et TikTok, si nous remontons aux années de Musically, pratique ce format depuis près d’une décennie en encourageant actuellement ce format qui est très populaire parmi les contenus vidéo.

En réalité, TikTok s’ouvre déjà à d’autres contenus, y compris du texte, avec une conception similaire à celle des stories d’Instagram actuellement. Shorts, quant à lui, l’une de ses nouveautés les plus récentes a été de permettre aux utilisateurs de créer du contenu en utilisant des vidéos horizontales, facilitant aux créateurs le lancement de nouvelles vidéos pour ce format.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :